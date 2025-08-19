Mumbai Rains: मुंबई में जैसे समंदर सड़कों पर उतर आया हो! न रेल ट्रैक दिख रहे, न हाईवे... 7 Videos में देखें बारिश का कहर

भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लगा दिया है. देर रात से हो रही बारिश के चलते मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है. गाड़ियां फंसी हुई हैं. मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के लोगों पर संकट बढ़ता जा रहा है. कल भी मुंबई की जोरदार बारिश हुई थी, अब देर रात से फिर भारी बारिश का दौर जारी है.

मुंबई नगर निकाय ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मुंबई में सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय मंगलवार को बंद रहेंगे. मुंबई के सभी निजी कंपनियों से भी अपील की गई है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने दें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार सुबह एक बयान में शहर और उपनगरों में लगातार भारी बारिश और आईएमडी द्वारा जारी 'रेड अलर्ट' के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की. बयान में कहा गया है कि यह निर्णय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बीएमसी कार्यालयों और राज्य संचालित प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.

एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह आठ बजे तक 24 घंटे की अवधि में द्वीपीय शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमश: 186.43 मिमी, 208.78 मिमी और 238.19 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई.

मंगलवार के पूर्वानुमान में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई शहर और उपनगरों में "बहुत भारी से अत्यंत भारी" बारिश की भविष्यवाणी की है, साथ ही कभी-कभी 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

बता दें कि सुबह 9.16 बजे हाई टाइड 3.75 मीटर ऊंची थी और रात 8.53 बजे ये 3.14 मीटर ऊंची होने का अनुमान है. लोगों ने दादर, माटुंगा, परेल और सायन के निचले इलाकों में रेलवे पटरियों पर जलभराव की शिकायत की. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने दावा किया कि पानी ट्रैक के स्तर से नीचे था और इसलिए रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई, हालांकि सेवाएं विलंबित हुईं.

हिंदमाता, अंधेरी सबवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई-गुजरात हाईवे और ईस्टर्न फ्रीवे के कुछ हिस्सों में भी जलभराव की सूचना मिली. स्थिति को और बदतर बनाते हुए, मुम्बई उपनगरीय नेटवर्क पर अम्बिवली और शहाड स्टेशनों के बीच सिग्नलिंग प्रणाली में सुबह-सुबह तकनीकी खराबी आ गई.

मध्य रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार, सुबह 8 बजे के आसपास मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर लोकल ट्रेनें 10 मिनट और हार्बर लाइन पर 5 मिनट देरी से चल रही थीं. पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि खराब दृश्यता के कारण उनकी उपनगरीय सेवाएं थोड़ी देरी से चल रही हैं.

