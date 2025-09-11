scorecardresearch
 

Feedback

दो बॉयफ्रेंड और एक पति...गहने चुराकर प्रेमी को ट्रांसफर किए लाखों रुपये, उर्मिला की साजिश देख पुलिस भी दंग

मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बीएमसी कॉलोनी में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. बीएमसी कर्मचारी की पत्नी उर्मिला ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए पति के घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने चुराए और पुलिस को ही गुमराह किया. जांच में उसके दो-दो प्रेमी होने और बेटी के बॉयफ्रेंड को भी योजना में शामिल करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
मुंबई की इस महिला की साजिश जान होंगे हैरान (Photo: ITG)
मुंबई की इस महिला की साजिश जान होंगे हैरान (Photo: ITG)

मुंबई के गोरेगांव पूर्व की बीएमसी कॉलोनी आमतौर पर शांत इलाका है लेकिन यहां एक घर में सोशल मीडिया वाले प्यार के चक्कर में पड़कर महिला ने पति के खिलाफ ऐसा षड़यंत्र रचा जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है और लोग सच्चाई जानकर हैरान हैं.

ये कहानी है बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडु हलडदिवे के घर की जहां उनकी पत्नी उर्मिला पति के ऑफिस जाते ही अपनी खौफनाक साजिश को अमलीजामा पहनाने में जुट जाती थी.

पति के ऑफिस जाते ही प्लान बनाने में जुट जाती थी उर्मिला

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी शातिर महिला गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
बेटी के बॉयफ्रेंड से थे मां के संबंध, भागने के लिए पति के घर से चुरा लिए 10 लाख के गहने 
terrorist arrested by Delhi police Special cell
IS के 5 आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली से मुंबई-रांची तक स्पेशल सेल की रेड, हथियार और IED भी बरामद 
विदेशियों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं भारत के ये 5 शहर 
(Photo: Representational)
साइबर ठग ने कीनू रीव्स बनकर महिला से ऐंठे 65,000, बोला- भारत आने के लिए टिकट चाहिए 
मुंबई को मिलेंगे ₹1.3 लाख करोड़ के नए अपार्टमेंट
2030 तक बदलेगी मुंबई की सूरत, पुनर्विकास से मिलेंगे 44,000 से ज़्यादा नए अपार्टमेंट 

बाहर से एक साधारण गृहिणी लगने वाली उर्मिला दरअसल सोशल मीडिया पर अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी. हैरानी की बात ये थी कि उसके एक नहीं बल्कि दो-दो प्रेमी थे. उसकी अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड से भी नजदीकियां थी और उसे भी उसने प्लान में शामिल कर लिया था.

पुलिस के मुताबिक घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने गायब कर उर्मिला खुद दिंडोशी पुलिस थाने पहुंच गई और घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन जब पुलिस ने जांच की सच्चाई उजागर हुई तो सभी हैरान रह गए.

Advertisement

दरअसल चोरी के मामले की जांच के दौरान सीनियर इंस्पेक्टर महेंद्र शिंदे और एसआई अजीत देसाई की टीम ने घर के सभी सदस्यों के कॉल डिटेल्स खंगाले. लगातार एक नंबर से उर्मिला की बातचीत ने पुलिस का शक पुख्ता कर दिया. 

बेटी के बॉयफ्रेंड को भी साजिश में किया शामिल

पहले बेटी के बॉयफ्रेंड से पूछताछ हुई, फिर उर्मिला से और सबकुछ खुलकर सामने आ गया. पूछताछ में पता चला कि उर्मिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी जिसमें बेटी के बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लिया था और उसे भी गहने दे दिए थे.

गहने चुराकर खुद ही पहुंची थाने

इतना ही नहीं उर्मिला ने इसके लिए घर से चुराए गहनों को बेचकर प्रेमी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और फिर चोरी के नाम पर पुलिस को लगातार गुमराह करती रही. हालांकि उसकी ये चालाकी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई. पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से उसके बेचे गहनों को बरामद कर लिया जिसके बाद उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया. 

हालांकि उसका प्रेमी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. प्यार, साजिश और विश्वासघात की ये कहानी आज सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय प्रशासन दोनों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement