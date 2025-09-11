दो बॉयफ्रेंड और एक पति...गहने चुराकर प्रेमी को ट्रांसफर किए लाखों रुपये, उर्मिला की साजिश देख पुलिस भी दंग

मुंबई के गोरेगांव पूर्व की बीएमसी कॉलोनी आमतौर पर शांत इलाका है लेकिन यहां एक घर में सोशल मीडिया वाले प्यार के चक्कर में पड़कर महिला ने पति के खिलाफ ऐसा षड़यंत्र रचा जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है और लोग सच्चाई जानकर हैरान हैं.

ये कहानी है बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडु हलडदिवे के घर की जहां उनकी पत्नी उर्मिला पति के ऑफिस जाते ही अपनी खौफनाक साजिश को अमलीजामा पहनाने में जुट जाती थी.

पति के ऑफिस जाते ही प्लान बनाने में जुट जाती थी उर्मिला

बाहर से एक साधारण गृहिणी लगने वाली उर्मिला दरअसल सोशल मीडिया पर अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी. हैरानी की बात ये थी कि उसके एक नहीं बल्कि दो-दो प्रेमी थे. उसकी अपनी 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड से भी नजदीकियां थी और उसे भी उसने प्लान में शामिल कर लिया था.

पुलिस के मुताबिक घर से करीब 10 लाख रुपये के गहने गायब कर उर्मिला खुद दिंडोशी पुलिस थाने पहुंच गई और घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन जब पुलिस ने जांच की सच्चाई उजागर हुई तो सभी हैरान रह गए.

दरअसल चोरी के मामले की जांच के दौरान सीनियर इंस्पेक्टर महेंद्र शिंदे और एसआई अजीत देसाई की टीम ने घर के सभी सदस्यों के कॉल डिटेल्स खंगाले. लगातार एक नंबर से उर्मिला की बातचीत ने पुलिस का शक पुख्ता कर दिया.

बेटी के बॉयफ्रेंड को भी साजिश में किया शामिल

पहले बेटी के बॉयफ्रेंड से पूछताछ हुई, फिर उर्मिला से और सबकुछ खुलकर सामने आ गया. पूछताछ में पता चला कि उर्मिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी जिसमें बेटी के बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लिया था और उसे भी गहने दे दिए थे.

गहने चुराकर खुद ही पहुंची थाने

इतना ही नहीं उर्मिला ने इसके लिए घर से चुराए गहनों को बेचकर प्रेमी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और फिर चोरी के नाम पर पुलिस को लगातार गुमराह करती रही. हालांकि उसकी ये चालाकी ज्यादा दिनों तक काम नहीं आई. पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से उसके बेचे गहनों को बरामद कर लिया जिसके बाद उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया.

हालांकि उसका प्रेमी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. प्यार, साजिश और विश्वासघात की ये कहानी आज सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय प्रशासन दोनों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

समाप्त