मुंबई: स्कूल ले जाते वक्त छात्राओं को छेड़ता था ड्राइवर, लड़की ने घर आकर बताई पूरी कहानी

मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक 48 वर्षीय स्कूल वैन ड्राइवर पर तीन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा. बच्चियों में से एक ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में POCSO और भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया गया और जांच जूहू पुलिस को सौंप दी गई है.

आरपी पर POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है. (Photo: Representational)
आरपी पर POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है. (Photo: Representational)

मुंबई के पूर्वी उपनगरों में सांताक्रूज इलाके में एक 48 वर्षीय स्कूल वैन ड्राइवर पर तीन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी बच्चों को अलग-अलग स्कूलों तक ले जाने वाली प्राइवेट वैन चलाता था.

बच्चियों ने दी घटना क जानकारी
बताया गया कि तीनों बच्चियां घटना के बाद डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताईं. लेकिन उनमें से एक छात्रा ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया. मां ने अन्य छात्रों से पूछताछ की और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच और आगे की कार्रवाई
मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए केस को जूहू पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.

पुलिस की चेतावनी और सुरक्षा पहल
पुलिस ने अभिभावकों और स्कूलों से अपील की है कि वे बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दें और किसी भी संदिग्ध घटना की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

