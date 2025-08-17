scorecardresearch
 

मुंबई: पुलिस सब-इंस्पेक्टर को अचानक आया हार्ट अटैक, इलाज के दौरान तोड़ा दम

मुंबई पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर कृष्णा आत्माराम जोशी का रविवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. जोशी देवनार पुलिस स्टेशन में तैनात थे और नवी मुंबई स्थित अपने घर पर अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है और सहकर्मियों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है.

हार्ट अटैक से पुलिसकर्मी की मौत (Photo: Representational )
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तैनात सब-इंस्पेक्टर कृष्णा आत्माराम की हार्ट अटैक से मौत हो गई. देवनार पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर कृष्णा आत्माराम जोशी को घर में दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 52 साल के कृष्णा आत्माराम जोशी रविवार सुबह नवी मुंबई स्थित अपने घर पर थे. तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ. परिवार के सदस्य उन्हें तत्काल कलांबोली क्षेत्र स्थित एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

जोशी पिछले कई सालों से मुंबई पुलिस की सेवा में थे और वर्तमान में देवनार पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए थे. उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सरल स्वभाव के लिए वो अपने सहकर्मियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. अचानक हुई इस घटना से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में गहरा शोक है.

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जोशी के निधन पर दुख व्यक्त किया है. विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 'सब-इंस्पेक्टर जोशी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी थे, उनके निधन से पुलिस विभाग ने एक समर्पित कर्मचारी खो दिया है. हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.'

स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशी हमेशा आम जनता की मदद के लिए तत्पर रहते थे. चाहे ड्यूटी का समय हो या उसके बाद का, वे जरूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे. यही वजह है कि उनकी मौत की खबर सुनकर उनके इलाके के लोग भी गमगीन हो गए.
 

