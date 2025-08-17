scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई: डिलीवरी बॉय के बार-बार बेल बजाने से गुस्सा हुआ शख्स, एयर गन से कर दी फायरिंग

मुंबई के लोअर परेल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स ने एक दवाइयों का ऑर्डर लेकर पहुंचे एक डिलीवरी बॉय पर एयर गन से फायरिंग कर दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
डिलीवरी बॉय पर एयर गन से हमला. (Photo: Representational )
डिलीवरी बॉय पर एयर गन से हमला. (Photo: Representational )

मुंबई के लोअर परेल में एयर गन से फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बताया जाता है कि यहां एक शख्स ने एक डिलीवरी बॉय पर फायरिंग कर दी. क्योंकि डिलीवरी बॉय दवाइयां लेकर आया था और ऑर्डर रिसीव करने के लिए बार-बार बेल बजा रहा था. डिलीवरी बॉय के बार-बार बेल बजाने की वजह से शख्स गुस्सा हो गया और एयर रायफल से हवा में फायरिंग कर दी.

पार्सल वाले ने 2 बार बजाई घंटी, गुस्से में शख्स ने चलाई गोली

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने फ़ोन पर दवाइयों का ऑर्डर दिया था. लेकिन जब डिलीवरी बॉय दवाइयां लेकर पहुंचा तो आरोपी बाहर नहीं आ रहा था. इस पर डिलीवरी बॉय ने बार-बार बेल बजा दी. जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने एयर गन से फायरिंग कर दी. 

सम्बंधित ख़बरें

Meat delivery ruckus
सावन में चिकन डिलीवरी पर हंगामा, हिंदू संगठन के विरोध के बाद डिलीवरी बॉय से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार 
ज़ोमैटो की डिलीवरी में गड़बड़ी?
Zomato से ऑर्डर की बिरयानी, खा गया डिलीवरी बॉय... ऐसे में क्या करे कस्टमर? 
hyderabad rain and delivery boy fell in drain
नाले में गिरा डिलीवरी बॉय, यूनियन ने कंपनी पर उठाए सवाल 
शख्स ने चार बच्चों के साथ कहां किया सुसाइड? 
गनीमत रही कि स्टेज के टूटने से उपमुख्यमंत्री शिंदे को कोई चोट नहीं आई. (File Photo: PTI)
बाल-बाल बचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीचे उतरते समय धंसा स्टेज, टला बड़ा हादसा 

यह भी पढ़ें: स्विगी डिलीवरी बॉय बना डिप्टी कलेक्टर... मिठाई के पैसे नहीं थे तो चीनी खिला मां ने बेटी का कराया मुंह मीठा

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सौरभ कुमार अविनाश कुमार सिंह (35) से पूछताछ की. आरोपी प्रकाश कॉटन बिल्डिंग, शंकरराव नारम पथ, लोअर परेल का निवासी है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां मंगवाई थीं, लेकिन डिलीवरी बॉय के बार-बार डोरबेल बजाने पर वह नाराज़ हो गया. फिर उसने अपनी एयर राइफल से हवा में गोली चला दी.

Advertisement

दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस

पुलिस ने कहा गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ है. आरोपी और कॉल करने वाले को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. फिलहाल मुंबई की एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement