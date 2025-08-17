मुंबई: डिलीवरी बॉय के बार-बार बेल बजाने से गुस्सा हुआ शख्स, एयर गन से कर दी फायरिंग

मुंबई के लोअर परेल में एयर गन से फायरिंग की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बताया जाता है कि यहां एक शख्स ने एक डिलीवरी बॉय पर फायरिंग कर दी. क्योंकि डिलीवरी बॉय दवाइयां लेकर आया था और ऑर्डर रिसीव करने के लिए बार-बार बेल बजा रहा था. डिलीवरी बॉय के बार-बार बेल बजाने की वजह से शख्स गुस्सा हो गया और एयर रायफल से हवा में फायरिंग कर दी.

पार्सल वाले ने 2 बार बजाई घंटी, गुस्से में शख्स ने चलाई गोली

पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने फ़ोन पर दवाइयों का ऑर्डर दिया था. लेकिन जब डिलीवरी बॉय दवाइयां लेकर पहुंचा तो आरोपी बाहर नहीं आ रहा था. इस पर डिलीवरी बॉय ने बार-बार बेल बजा दी. जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने एयर गन से फायरिंग कर दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सौरभ कुमार अविनाश कुमार सिंह (35) से पूछताछ की. आरोपी प्रकाश कॉटन बिल्डिंग, शंकरराव नारम पथ, लोअर परेल का निवासी है. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां मंगवाई थीं, लेकिन डिलीवरी बॉय के बार-बार डोरबेल बजाने पर वह नाराज़ हो गया. फिर उसने अपनी एयर राइफल से हवा में गोली चला दी.

दोनों से पूछताछ कर रही है पुलिस

पुलिस ने कहा गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ है. आरोपी और कॉल करने वाले को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. फिलहाल मुंबई की एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.

