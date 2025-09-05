मुंबई काशीमीरा में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, अभिनेत्री अनुष्का मोनी गिरफ्तार

मुंबई के पास काशीमीरा पुलिस थाने की सीमा में पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया. इस कार्रवाई में 41 वर्षीय अभिनेत्री अनुष्का मोनी मोहन दास को गिरफ्तार किया गया. वहीं दो महिला कलाकार, जिन्होंने टीवी धारावाहिक और बंगाली फिल्मों में काम किया है, उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित आश्रय गृह में भेज दिया गया.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाई-प्रोफाइल ग्राहकों के लिए सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने दो नकली ग्राहक तैयार किए और उन्हें मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर स्थित काशीमीरा के एक मॉल में भेजा. मौके पर जाल बिछाकर पुलिस ने अभिनेत्री को पैसे लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया.

हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

गिरफ्तार अभिनेत्री की पहचान अनुष्का मोनी मोहन दास के रूप में हुई है. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) यानी मानव तस्करी और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA) के तहत मामला दर्ज किया है. रेस्क्यू की गई दोनों महिला कलाकारों का मेडिकल चेकअप कराया गया और उन्हें सुरक्षित आश्रय गृह भेजा गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क हाई-प्रोफाइल ग्राहकों तक फैला हुआ था. इसमें अनुष्का बिचौलिये की भूमिका निभा रही थी. उसे अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य दलालों और लोगों की तलाश कर रही है.

Advertisement

पुलिस ने एक अभिनेत्री को किया गिरफ्तार

इस मामले पर डीसीपी क्राइम संदीप डोईफोडे ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई एक संगठित अपराध के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम है. इस घटना ने मनोरंजन जगत को झकझोर कर रख दिया है.

---- समाप्त ----