LIVE: मुंबई में दिनदहाड़े बंधक बनाए गए 15-20 बच्चे, एक्टिंग स्टूडियो के बाहर हड़कंप

मुंबई में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां दिनदहाड़े बच्चों को बंधक बनाने का मामला दर्ज हुआ. यह घटना आर ए स्टूडियो में हुई, जहां पहली मंजिल पर एक्टिंग क्लासेस चलती हैं. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 100 बच्चे यहां ऑडिशन के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया.

जानकारी के मुताबिक पिछले चार से पांच दिनों से वह यहां ऑडिशन करवा रहा था. आज उसने करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया, लेकिन बाकी बच्चों को कमरे में बंद कर लिया. बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते नजर आए, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई.

स्टूडियो में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया

सूचना मिलते ही पुलिस की भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस स्टूडियो को चारों तरफ से घेरकर बैठे आरोपी की पहचान और मंशा जानने की कोशिश कर रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आरोपी की मांग क्या है.

पुलिस ने स्टूडियो को चारों तरफ से घेरा

स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट का माहौल है और अधिकारी लगातार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की रणनीति बना रहे हैं. बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीम हर संभव कोशिश में जुटी हुई है

