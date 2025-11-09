scorecardresearch
 

मुंबई आर्मी हेडक्वार्टर की सुरक्षा में बड़ी चूक, कर्नल की केबिन से पिस्टल और कैश चोरी

मुंबई आर्मी हेडक्वार्टर में बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई, जहां कर्नल की केबिन से पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, चांदी और 3 लाख रुपये चोरी हो गए. चार दिन की जांच के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने मालाड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी चोरी के बाद गोवा भाग गए थे और वापसी पर पकड़े गए.

आरोपी चोरी के बाद गोवा भाग गए थे.(Photo: AI-generated)
मुंबई से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है. आर्मी हेडक्वार्टर में कर्नल की केबिन से हथियार और जिंदा कारतूस चोरी हो गए थे. चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था. चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पिस्टल, जिंदा कारतूस और लाखों का कैश बरामद

क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने मालाड इलाके से तीनों आरोपियों को पकड़ा है. इनके पास से कर्नल की पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, साढ़े चार सौ ग्राम चांदी और 3 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं. साथ ही चोरी के दौरान इस्तेमाल किए गए कुछ सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत

चोरी के बाद गोवा में की मौज-मस्ती

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी और उसके तीन साथियों ने आर्मी हेडक्वार्टर के पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर चोरी को अंजाम दिया था. वारदात के बाद सभी आरोपी गोवा भाग गए और चोरी के पैसों से मौज-मस्ती की. जब वे मुंबई लौटे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.

कुरार इलाके के रहने वाले शातिर चोर

जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी कुरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के रहने वाले हैं और पहले भी चोरी के कई मामलों में लिप्त रहे हैं. इनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक केस दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशेवर चोर हैं जो लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं.

आगे की जांच डिंडोशी पुलिस को सौंपी जाएगी

सोमवार को क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम आरोपियों को डिंडोशी पुलिस स्टेशन के हवाले करेगी. अब इस मामले की आगे की जांच डिंडोशी पुलिस करेगी ताकि पूरे गैंग और चोरी के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

