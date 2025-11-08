scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं. ट्रक ने जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मारी. उसमें मजदूर सवार थे. इस टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए.

Advertisement
X
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है. (Photo: ITG)
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है. (Photo: ITG)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुजरात के भरूच के पास बड़ी दुर्घटना हुई है. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

वडोदरा-भरूच एक्सप्रेस वे पर हाइवे की सड़क दुरुस्त करने के लिए कामगारों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली जा रही थी. तभी वडोदरा की और से आ रहे ट्रेलर ने पीछे से ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर हाइवे की रेलिंग से टकराने के बाद दो टुकड़ों में बंट गया.

यह हादसा इतना गंभीर था की दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची. घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों और मृतकों को एंबुलेंस से करजन हॉस्पिटल ले जाया गया. हादसे की वजह से एक्सप्रेस वे पर भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर तक चक्काजाम भी हो गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

सैलरी मांगने पर बना दिया महिला के नाम से फेक अकाउंट. (Photo: Representational )
महिला ने मांगी बकाया सैलरी तो बना दिया फेक सोशल मीडिया अकाउंट, फिर करने लगा अश्लील पोस्ट  
Cold_AQI_Connection
Delhi-NCR में बढ़ने वाला है प्रदूषण, ठंडी हवा से बढ़ेगा स्मॉग 
orange peels air purification
Delhi-NCR में प्रदूषण का कहर, इस आसान तरीके से घर की हवा करें साफ! 
दिल्ली में जहरीली हवा ने फिर बढ़ाया खतरा (Photo: PTI)
ठंडी हवा से बढ़ा स्मॉग, दिल्ली में बढ़ने वाला है प्रदूषण! IMD ने दिया अपडेट 
A massive technical glitch in Delhi’s Air Traffic Control (ATC) system disrupted operations at Indira Gandhi International Airport
800 फ्लाइट्स लेट, हजारों यात्री परेशान... दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे हैं ताजा हालात? 
---- समाप्त ----
इनपुट: विक्की जोशी
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement