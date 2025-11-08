दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुजरात के भरूच के पास बड़ी दुर्घटना हुई है. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

और पढ़ें

वडोदरा-भरूच एक्सप्रेस वे पर हाइवे की सड़क दुरुस्त करने के लिए कामगारों को लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली जा रही थी. तभी वडोदरा की और से आ रहे ट्रेलर ने पीछे से ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर हाइवे की रेलिंग से टकराने के बाद दो टुकड़ों में बंट गया.

यह हादसा इतना गंभीर था की दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची. घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों और मृतकों को एंबुलेंस से करजन हॉस्पिटल ले जाया गया. हादसे की वजह से एक्सप्रेस वे पर भीड़ जुट गई, जिससे कुछ देर तक चक्काजाम भी हो गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----

इनपुट: विक्की जोशी