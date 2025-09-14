scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई एयरपोर्ट पर नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने नेपाली नागरिक कृष्णा मारपन तामांग और बांग्लादेशी निवासी निरंजन नाथ सुबल चंद्रनाथ को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आरोप में गिरफ्तार किया है. दोनों ने कोलकाता में जाली दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाए थे और कई देशों की यात्रा कर चुके थे. सहार पुलिस ने दोनों पर भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार. (Photo: Representational )

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने शुक्रवार को दो विदेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक 29 साल का नेपाली नागरिक कृष्णा मारपन तामांग है, जबकि दूसरा 67 साल का निरंजन नाथ सुबल बांग्लादेश का रहने वाला है.

जांच में सामने आया फर्जी पासपोर्ट

पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों ने कोलकाता में जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे. इन पासपोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो अलग-अलग देशों की यात्रा कर चुके थे. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को निरंजन नाथ मस्कट (ओमान की राजधानी) से मुंबई लौटा. उसके दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने पासपोर्ट फर्जीवाड़े की बात कबूल कर ली.

सम्बंधित ख़बरें

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई.(Photo: DIPESH/ITG)
पाकिस्तान से आए 28 कंटेनर के साथ 12 करोड़ का माल जब्त, मुंबई पोर्ट पर DRI का बड़ा एक्शन  
Karishma Sharma accident
चलती ट्रेन से एक्ट्रेस ने लगाई छलांग, हुई घायल, बोली- पैर... 
125-year-old bridge closed, people warned of fierce protests.
मुंबई: 125 साल पुराना एलफिंस्टन ब्रिज बंद, 450 परिवार क्यों कर रहे विरोध? 
SpiceJets wheel came off, safe landing in Mumbai.
स्पाइसजेट विमान का पहिया निकला, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग 
(Photo: Screengrab)
मुंबई का 125 साल पुराना एलफिंस्टन ब्रिज आज से बंद, बनेगा नया डबल डेकर फ्लाईओवर 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसी समय कृष्णा मारपन तामांग हवाई अड्डे से विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और चेक-इन के दौरान पकड़ में आ गया. दोनों को सहार पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई. पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के अलावा पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

कई देशों की यात्रा कर चुके थे दोनों आरोपी

अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी सामने आया है कि इन फर्जी पासपोर्ट्स की मदद से दोनों आरोपियों ने कई देशों की यात्रा की थी. पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि कोलकाता में उनके लिए किसने पासपोर्ट तैयार किए और क्या इस गिरोह में और लोग भी शामिल हैं. सहार पुलिस की टीम मामले की गहन जांच कर रही है.

यह गिरफ्तारी हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े करती है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement