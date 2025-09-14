मुंबई एयरपोर्ट पर नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने शुक्रवार को दो विदेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक 29 साल का नेपाली नागरिक कृष्णा मारपन तामांग है, जबकि दूसरा 67 साल का निरंजन नाथ सुबल बांग्लादेश का रहने वाला है.

जांच में सामने आया फर्जी पासपोर्ट

पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों ने कोलकाता में जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे. इन पासपोर्ट्स का इस्तेमाल कर वो अलग-अलग देशों की यात्रा कर चुके थे. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को निरंजन नाथ मस्कट (ओमान की राजधानी) से मुंबई लौटा. उसके दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने पासपोर्ट फर्जीवाड़े की बात कबूल कर ली.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसी समय कृष्णा मारपन तामांग हवाई अड्डे से विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और चेक-इन के दौरान पकड़ में आ गया. दोनों को सहार पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई. पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के अलावा पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

कई देशों की यात्रा कर चुके थे दोनों आरोपी

अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह भी सामने आया है कि इन फर्जी पासपोर्ट्स की मदद से दोनों आरोपियों ने कई देशों की यात्रा की थी. पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि कोलकाता में उनके लिए किसने पासपोर्ट तैयार किए और क्या इस गिरोह में और लोग भी शामिल हैं. सहार पुलिस की टीम मामले की गहन जांच कर रही है.

यह गिरफ्तारी हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े करती है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.



