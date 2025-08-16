इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

मुंबई में खराब मौसम के कारण इंडिगो की एक फ्लाइट के साथ बड़ा हादसा टल गया. एयरलाइन ने बताया कि 16 अगस्त 2025 को इंडिगो के एयरबस A321 विमान का टेल (पिछला हिस्सा) रनवे से टकरा गया. ये घटना तब हुई जब विमान ने खराब मौसम की वजह से लो-एल्टीट्यूड गो-अराउंड (कम ऊंचाई पर दोबारा चक्कर लगाकर उतरने की प्रक्रिया) किया.

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद विमान ने एक और एप्रोच लिया और सुरक्षित लैंडिंग कर ली. प्रवक्ता ने कहा कि मानक प्रोटोकॉल के तहत विमान की जांच/मरम्मत और नियामकीय अनुमति मिलने के बाद ही इसे फिर से परिचालन में लाया जाएगा.

एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि इंडिगो में हमारे यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस घटना के चलते हमारे परिचालन पर पड़ने वाले असर को न्यूनतम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

इससे पहले दिल्ली से दरभंगा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 360 के यात्रियों ने IGI एयरपोर्ट के रनवे पर प्रदर्शन किया था. दरअसल फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौट आई थी और बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था.



वहीं, DGCA ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस को लगभग 1700 पायलटों की सिम्युलेटर ट्रेनिंग में कथित खामियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ये नोटिस पिछले महीने एयरलाइन कंपनी से प्राप्त जवाबों और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद जारी किया गया. DGCA ने पाया कि लगभग 1700 पायलट्स, पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर की कैटेगरी C या क्रिटिकल एयरफील्ड ट्रेनिंग गैर-योग्य सिम्युलेटरों पर की गई थी. जांच में सामने आया कि इन सिम्युलेटरों को कुछ खास हवाई अड्डों जैसे कालीकट, लेह और काठमांडू में संचालन के लिए योग्य नहीं माना गया था.

