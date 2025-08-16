scorecardresearch
 

Feedback

इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया, मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद विमान ने एक और एप्रोच लिया और सुरक्षित लैंडिंग कर ली. प्रवक्ता ने कहा कि मानक प्रोटोकॉल के तहत विमान की जांच/मरम्मत और नियामकीय अनुमति मिलने के बाद ही इसे फिर से परिचालन में लाया जाएगा.

Advertisement
X
मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया (Photo: Representational)
मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया (Photo: Representational)

मुंबई में खराब मौसम के कारण इंडिगो की एक फ्लाइट के साथ बड़ा हादसा टल गया. एयरलाइन ने बताया कि 16 अगस्त 2025 को इंडिगो के एयरबस A321 विमान का टेल (पिछला हिस्सा) रनवे से टकरा गया. ये घटना तब हुई जब विमान ने खराब मौसम की वजह से लो-एल्टीट्यूड गो-अराउंड (कम ऊंचाई पर दोबारा चक्कर लगाकर उतरने की प्रक्रिया) किया.

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद विमान ने एक और एप्रोच लिया और सुरक्षित लैंडिंग कर ली. प्रवक्ता ने कहा कि मानक प्रोटोकॉल के तहत विमान की जांच/मरम्मत और नियामकीय अनुमति मिलने के बाद ही इसे फिर से परिचालन में लाया जाएगा.

एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि इंडिगो में हमारे यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस घटना के चलते हमारे परिचालन पर पड़ने वाले असर को न्यूनतम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Passengers staged a sit-in protest on the runway after Indigo flight to Darbhanga was cancelled
दरभंगा जा रही इंडिगो की फ्लाइट वापस लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर बैठ गए गुस्साए यात्री 
Indigo Airlines confirmed receiving notice from DGCA and said that the company will respond soon
Indigo ने 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में बरती लापरवाही, DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस 
Missing youth Hussain Ahmed Majumdar returns home safely after Indigo flight slapping incident
इंडिगो फ्लाइट थप्पड़ कांड के बाद लापता हुसैन अहमद घर लौटे, कोलकाता से 800 KM दूर मिले  
indigo assault case
Flight में थप्पड़ कांड वाले पैसेंजर पर एक्शन 
इंडिगो की फ्लाइट में एक शख़्स को थप्पड़ मारने का मामले में विमानन कंपनी ने लिया एक्शन (Photo: ITG)
फ्लाइट में थप्पड़ कांड करने वाले यात्री पर इंडिगो की सख्ती, 'नो फ्लाई लिस्ट' में किया शामिल 

इससे पहले दिल्ली से दरभंगा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 360 के यात्रियों ने IGI एयरपोर्ट के रनवे पर प्रदर्शन किया था. दरअसल फ्लाइट टेकऑफ के कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौट आई थी और बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था. 

वहीं, DGCA ने हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस को लगभग 1700 पायलटों की सिम्युलेटर ट्रेनिंग में कथित खामियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. ये नोटिस पिछले महीने एयरलाइन कंपनी से प्राप्त जवाबों और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद जारी किया गया. DGCA ने पाया कि लगभग 1700 पायलट्स, पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर की कैटेगरी C या क्रिटिकल एयरफील्ड ट्रेनिंग गैर-योग्य सिम्युलेटरों पर की गई थी. जांच में सामने आया कि इन सिम्युलेटरों को कुछ खास हवाई अड्डों जैसे कालीकट, लेह और काठमांडू में संचालन के लिए योग्य नहीं माना गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement