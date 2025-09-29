scorecardresearch
 

खाने में चिकन मांगने पर बेटे की हत्या, महिला ने बेलन से पीट-पीट कर ले ली जान

पालघर में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी. बताया जाता है कि बेटे ने खाने में चिकन मांगा था. जिसके बाद उसकी मां ने बेलने से उसकी पिटाई कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई.

मां ने की बेटे की हत्या. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 40 वर्षीय महिला को अपने सात वर्षीय बेटे की हत्या करने और अपनी दस वर्षीय बेटी पर गंभीर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जिला पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख के अनुसार आरोपी की पहचान पल्लवी धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

बेटे ने खाने में मांग लिया चिकन, गुस्साई मां ने बेलन से पीट-पीट कर ले ली बच्चे की जान 
यह भी पढ़ें: चिकन खाने के बाद बिगड़ गई पूरे परिवार की तबीयत, 3 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

मृतक की पहचान सात वर्षीय चिन्मय धुम्ड़े के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि उसकी दस वर्षीय बहन पर भी हमला किया गया था और उसका स्थानीय अस्पताल में गंभीर चोटों का इलाज चल रहा है. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन, स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) और उप-विभागीय अधिकारी काशीपाड़ा इलाके के फ्लैट में जांच शुरू करने के लिए पहुंचे.

चिकन मांगने पर की हत्या

जांच ​​के दौरान पता चला कि धुम्ड़े ने चिन्मय को चपाती बेलन से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने कथित तौर पर उसी वस्तु से अपनी बेटी पर भी हमला किया.

पुलिस इस क्रूर हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मां गुस्से में आ गई और अपने बेटे द्वारा चिकन मांगने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. एक अधिकारी ने कहा, "पुलिस अपराध की आगे जांच कर रही है. 

