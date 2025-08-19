Pune: 'गाड़ी यहां मत खड़ी करो...' मामूली कहासुनी के बाद नाबालिग लड़कों ने मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़, Video

पुणे शहर में नाबालिग अपराधियों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा घटना भवानी पेठ क्षेत्र के काशेवाड़ी इलाके की है, जहां चार नाबालिगों के गैंग ने मेडिकल स्टोर पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की. यह घटना 18 अगस्त की शाम करीब पांच बजे हुई.

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक मेडिकल दुकान के सामने अपनी दोपहिया गाड़ी खड़ी कर रहे थे. दुकानदार ने उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा. इस मामूली सी बात पर युवकों ने रंजिश पाल ली. थोड़ी देर बाद वो गैंग के साथ वापस आए और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी.

नाबालिगों ने मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़

हमलावरों ने सबसे पहले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े. इसके बाद उन्होंने धारदार हथियारों से काउंटर की कांच और अन्य सामान पर हमला कर नुकसान पहुंचाया. अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

खड़क पुलिस स्टेशन के निरीक्षक शशिकांत शिंदे ने बताया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और फिलहाल फरार हैं. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने सिर्फ गाड़ी यहां मत खड़ी करो कहा. इस पर आरोपियों ने गुस्से में यह हमला किया. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस का कहना है कि हाल के महीनों में पुणे में नाबालिगों की संलिप्तता वाले अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है. पहले ये मामले केवल छोटी चोरी और झगड़े तक सीमित थे, लेकिन अब कोयता गैंग और लूटमार करने वाले गिरोहों में भी नाबालिगों की भागीदारी सामने आ रही है. यह घटना शहर में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.



