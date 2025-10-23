मुंबई: जोगेश्वरी वेस्ट के जेएमएस बिजनेस सेंटर में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं

मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित JMS Business Centre में भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी आज सुबह 10:51 मिनट पर मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) और बीएमसी को मिली. फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल-2 की इमरजेंसी घोषित कर दिया. इसी के साथ टीमों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

आग की सूचना मिलने के तुरंत बाद BMC की MFB टीम, पुलिस, 108 एम्बुलेंस, PWD, बीएमसी वार्ड स्टाफ और संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं. आग की घटना सिविल रोड, बेहरामपाड़ा, गांधी स्कूल के पास जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी, जो एक हाई-राइज बिल्डिंग है.

अभी तक किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है. बीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए सभी जरूरी संसाधन और फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

धुएं और आग की तेज लपटों को देख इलाके में अफरातफरी मच गई. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तैनाती की. फायर ब्रिगेड अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

बीएमसी और मुंबई फायर ब्रिगेड ने लोगों से अपील की है कि वे घटनास्थल से दूर रहें और राहत कार्यों में बाधा न डालें. उच्च अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पाने के बाद स्थिति की पूरी जानकारी साझा की जाएगी. इस बीच, यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास के व्यवसायों और भवन की संरचना को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचे. घटनास्थल पर राहत और बचाव का अभियान पूरी गंभीरता और तेजी के साथ जारी है.

