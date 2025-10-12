scorecardresearch
 

ट्रेन में जा रहे यात्री के बैग में थे 56 लाख के गहने, पास बैठे चोर ने कर दिए पार, फिर RPF ने ऐसे पकड़ा!

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुंबई-हावड़ा मेल में एक यात्री के पास से 56.68 लाख के गहने चोरी करने का आरोप है. जेवरात चोरी की शिकायत मिलने के बाद RPF की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से गहने बरामद कर लिए हैं.

ट्रेन से चोरी कर लिए लाखों के जेवरात. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसने चलती ट्रेन में एक यात्री के बैग से लाखों रुपये के गहने पार कर दिए थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान राधे गज्जू बिसोने के रूप में हुई है. उसके पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 56.68 लाख बताई जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को मुंबई-हावड़ा मेल ट्रेन में उस समय हुई, जब पीड़ित यात्री प्रदीप कुमार धर्मपाल सिंह गहनों से भरा बैग लेकर यात्रा कर रहे थे. ट्रेन जब नासिक के पास पहुंची, तभी आरोपी ने मौका पाकर बैग चोरी कर लिया और फरार होने की कोशिश की. जब सिंह को बैग गायब होने का पता चला, तो उन्होंने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को इसकी जानकारी दी.

शिकायत मिलते ही RPF ने तुरंत जांच शुरू की. टीम ने यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और ट्रेन के भीतर खोजबीन की. इस दौरान उन्हें राधे गज्जू बिसोने पर शक हुआ, जो संदिग्ध तरीके से अपने पास बैग संभाले हुए था. जब अधिकारियों ने उसका सामान चेक किया, तो उसमें प्रदीप कुमार सिंह का चोरी हुआ बैग बरामद हो गया.

RPF के अनुसार, बरामद बैग में 50 तोले से अधिक सोने और चांदी के जेवरात मिले, जिनकी कुल कीमत 56.68 लाख के आसपास है. यह जेवरात यात्री को वापस लौटा दिए गए हैं, जबकि आरोपी को कस्टडी में लेकर आगे की जांच जारी है. रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से भी अपील की कि वे अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस या RPF को दें.

---- समाप्त ----
