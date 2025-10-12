ट्रेन में जा रहे यात्री के बैग में थे 56 लाख के गहने, पास बैठे चोर ने कर दिए पार, फिर RPF ने ऐसे पकड़ा!

महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसने चलती ट्रेन में एक यात्री के बैग से लाखों रुपये के गहने पार कर दिए थे. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान राधे गज्जू बिसोने के रूप में हुई है. उसके पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 56.68 लाख बताई जा रही है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को मुंबई-हावड़ा मेल ट्रेन में उस समय हुई, जब पीड़ित यात्री प्रदीप कुमार धर्मपाल सिंह गहनों से भरा बैग लेकर यात्रा कर रहे थे. ट्रेन जब नासिक के पास पहुंची, तभी आरोपी ने मौका पाकर बैग चोरी कर लिया और फरार होने की कोशिश की. जब सिंह को बैग गायब होने का पता चला, तो उन्होंने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को इसकी जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से चोरों ने की मोबाइल छीनने की कोशिश, प्लेटफॉर्म पर गिरकर युवती की मौत

शिकायत मिलते ही RPF ने तुरंत जांच शुरू की. टीम ने यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और ट्रेन के भीतर खोजबीन की. इस दौरान उन्हें राधे गज्जू बिसोने पर शक हुआ, जो संदिग्ध तरीके से अपने पास बैग संभाले हुए था. जब अधिकारियों ने उसका सामान चेक किया, तो उसमें प्रदीप कुमार सिंह का चोरी हुआ बैग बरामद हो गया.

Advertisement

RPF के अनुसार, बरामद बैग में 50 तोले से अधिक सोने और चांदी के जेवरात मिले, जिनकी कुल कीमत 56.68 लाख के आसपास है. यह जेवरात यात्री को वापस लौटा दिए गए हैं, जबकि आरोपी को कस्टडी में लेकर आगे की जांच जारी है. रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से भी अपील की कि वे अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस या RPF को दें.

---- समाप्त ----