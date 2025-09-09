scorecardresearch
 

Feedback

नेवी ऑफिसर बनकर आया, 'जूनियर' को किया रिलीव, फिर राइफल- गोलाबारूद लेकर हो गया फरार

दक्षिण मुंबई के नौसेना क्षेत्र में पहुंचे एक शख्स ने खुद नौसेना कर्मी बताकर 'जूनियर' नाविक को संतरी पोस्ट से रिलीव कर दिया. इसके बाद उसने कथित तौर पर खुद ड्यूटी ज्वाइन कर ली और आखिर में हथियार लेकर फरार हो गया.

Advertisement
X
शख्स ने नकली नेवल ऑफिसर बनकर लूटी राइफल (Photo: Ai Image)
शख्स ने नकली नेवल ऑफिसर बनकर लूटी राइफल (Photo: Ai Image)

महाराष्ट्र के मुंबई से लूट सरकारी राइफल और गोला बारूद की लूट का का अजीब मामला सामने आया है. यहां  दक्षिण मुंबई के नौसेना क्षेत्र में पहुंचे एक  शख्स ने खुद नौसेना कर्मी बताकर जूनियर नाविक को संतरी पोस्ट से रिलीव  कर दिया. इसके बाद वह एक राइफल और गोलाबारूद लेकर फरार हो गया. पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है.

एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर उस व्यक्ति और उसकी राइफल व गोला-बारूद के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. घटना में बोर्ड जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार रात दक्षिण मुंबई स्थित नौसेना के आवासीय क्षेत्र में हुई. यहां संतरी ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक के पास कथित तौर पर नौसेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति पहुंचा और उसने नाविक को उसकी ड्यूटी से रिलीव का नाटक किया.

सम्बंधित ख़बरें

गले में बंदूकें टांगकर युवक ने बनाई REEL
असलहे से तेरी यारी... गाने पर बनाई रील, हिस्ट्रीशीटर के भांजे ने एक साथ टांगी 5 बंदूकें 
राजस्थान में दो दिन में कर दी 25 कुत्तों की हत्या. (Photo: Screengrab)
राजस्थान में कुत्तों का कत्लेआम... बंदूक लेकर निकला शख्स, 25 से ज्यादा डॉग्स को उतारा मौत के घाट 
टाइगर श्रॉफ ने फ्लैट बेचकर कमाया मोटा मुनाफा
टाइगर श्रॉफ का फ्लैट 15.60 करोड़ रुपये में बिका, क्यों फिल्म स्टार्स बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी?  
मुंबई में शख्स की पीट-पीटकर हत्या. (Photo: Representational )
मुंबई में 40 वर्षीय शख्स की हत्या... डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट 
Lalbaghcha raja
100 मोबाइल फोन और कई सोने की चेन... लालबागचा राजा के विसर्जन जुलूस में चोरों ने साफ किए हाथ 

उन्होंने बताया कि नाविक ने अपनी राइफल और गोला-बारूद उस सौंप दिया. लेकिन कुछ समय बाद, वह व्यक्ति राइफल और गोला-बारूद के साथ अपनी पोस्ट से गायब पाया गया. खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है और भारतीय नौसेना इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement