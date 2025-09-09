नेवी ऑफिसर बनकर आया, 'जूनियर' को किया रिलीव, फिर राइफल- गोलाबारूद लेकर हो गया फरार

महाराष्ट्र के मुंबई से लूट सरकारी राइफल और गोला बारूद की लूट का का अजीब मामला सामने आया है. यहां दक्षिण मुंबई के नौसेना क्षेत्र में पहुंचे एक शख्स ने खुद नौसेना कर्मी बताकर जूनियर नाविक को संतरी पोस्ट से रिलीव कर दिया. इसके बाद वह एक राइफल और गोलाबारूद लेकर फरार हो गया. पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है.

एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर उस व्यक्ति और उसकी राइफल व गोला-बारूद के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. घटना में बोर्ड जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार रात दक्षिण मुंबई स्थित नौसेना के आवासीय क्षेत्र में हुई. यहां संतरी ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक के पास कथित तौर पर नौसेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति पहुंचा और उसने नाविक को उसकी ड्यूटी से रिलीव का नाटक किया.

उन्होंने बताया कि नाविक ने अपनी राइफल और गोला-बारूद उस सौंप दिया. लेकिन कुछ समय बाद, वह व्यक्ति राइफल और गोला-बारूद के साथ अपनी पोस्ट से गायब पाया गया. खोई हुई वस्तुओं की बरामदगी के लिए मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है और भारतीय नौसेना इस प्रयास में सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है.

