चाची को 'I Love You' कहने से भड़का भतीजे का गुस्सा, दोस्त संग मिलकर छेड़छाड़ करने वाले को उतारा मौत के घाट

Pune News: साईनाथ ने आदित्य की चाची को परेशान किया था और उनसे अपने प्यार का इजहार किया था. गुस्से में आकर आदित्य और उसके दोस्त समर्थ ने साईनाथ पर लात-घूंसों और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया.

पुणे के चंदन नगर स्थित अंबेडकर वसाहत इलाके में महिला से छेड़छाड़ और 'आई लव यू' कहने पर एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी सोमय मुंडे ने बताया कि घटना 12 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे हुई. पुलिस को इलाके में एक अज्ञात शव की सूचना मिली. मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने मृतक की पहचान की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत मारपीट से हुई. इसके बाद भारतीय दंड संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया.

जांच में पता चला कि 35 वर्षीय साईनाथ उर्फ खलीबली दत्तात्रेय जनराव ने सोन्या उर्फ आदित्य संतोष वाल्हेकर (21)  की चाची के साथ छेड़छाड़ की और प्यार का इजहार किया था.

इससे गुस्साए आदित्य ने अपने दोस्त समर्थ उर्फ पप्पू करण शर्मा (22) के संग मिलकर साईनाथ पर लात-घूंसे और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया, जिससे साईनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

आदित्य ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना दी थी, लेकिन पूछताछ में उसकी संलिप्तता सामने आई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है. 

