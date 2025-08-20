scorecardresearch
 

महिला के गले से खींच ली लाखों की चेन... पेशे से ड्राइवर है आरोपी युवक, पुलिस ने धर दबोचा

नवी मुंबई में पुलिस ने महिलाओं से सोने की चेन छीनने वाले 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 2.40 लाख रुपये कीमत की दो सोने की चेन बरामद हुई हैं. पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से दो मामलों का खुलासा हुआ है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

चेन स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र में ठाणे जिले के नवी मुंबई में पुलिस ने 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, उस पर दो घटनाओं में चेन स्नैचिंग का आरोप है. आरोपी रोहित शिवाजी पेशे से ड्राइवर है. उसे पुलिस ने कोपारखैराने इलाके से पकड़ा. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान दो सोने की चेन भी बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 2.40 लाख रुपये है.

एजेंसी के अनुसार, इस मामले में 38 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त को गांसोली में खादी ब्रिज के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी सोने की चेन छीन ली थी. चेन की कीमत लगभग 70,000 रुपये थी.

इस घटना की शिकायत मिलते ही रबाले पुलिस थाना और क्राइम ब्रांच ने तुरंत जांच शुरू की. CCTV फुटेज की जांच और सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित गायकवाड़ का पता लगाया और उसे कोपारखैराने इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने न केवल अगस्त 2025 की घटना कबूल की, बल्कि अक्टूबर 2024 में हुई एक अन्य चेन स्नैचिंग की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की.

इस गिरफ्तारी से पुलिस ने दो मामलों को सुलझा लिया और कुल 2.40 लाख रुपये कीमत की चेनें बरामद कर ली हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. नवी मुंबई में हाल के महीनों में महिलाओं के खिलाफ चेन स्नैचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया.

