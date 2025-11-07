मोबाइल चोरी का शक... चचेरे भाई को घर से बुलाकर शराब पिलाई और पीट- पीटकर ले ली जान

महाराष्ट्र में नवी मुंबई में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. मोबाइल चोरी के शक में एक व्यक्ति की उसके ही चचेरे भाई और उसके सहयोगी ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना तुरभे इलाके के एक सार्वजनिक शौचालय में गुरुवार सुबह हुई.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचा 34 साल के सुधाकर पाटोले के रूप में हुई है, जबकि मुख्य आरोपी 55 साल के अर्जुन अदागले और उसका साथी विधान मंडल फिलहाल फरार हैं. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अर्जुन अदागले को शक था कि सुधाकर ने उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया है. इसी शक के चलते गुरुवार सुबह वह अपने साथी विधान के साथ सुधाकर के घर पहुंचा. दोनों ने उसे घर से बाहर बुलाया और पास के सार्वजनिक शौचालय में ले गए, जहां उन्होंने शराब पीने के बहाने बैठकर बातचीत शुरू की.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, थोड़ी देर बाद दोनों ने सुधाकर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. हमले में उसे गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. आरोपियों ने शव वहीं छोड़ा और फरार हो गए.

स्थानीय लोगों ने जब शौचालय के पास खून से लथपथ शव देखा तो तुरभे पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. तुरभे पुलिस थाने के अधिकारियों ने बताया कि इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि दोनों आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके. पुलिस की टीमें नवी मुंबई और ठाणे जिले के विभिन्न इलाकों में दबिश दे रही हैं. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है, जबकि सुधाकर के परिवार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

