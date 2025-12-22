scorecardresearch
 
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिले 41 अध्यक्ष पद, 1006 पार्षद सीटें, खुद को बताया प्रमुख विपक्ष

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को मजबूती से पेश करते हुए खुद को राज्य का प्रमुख विपक्ष बताया है. पार्टी के मुताबिक, उसे 41 नगर परिषद अध्यक्ष पद और 1006 पार्षद सीटें मिली हैं. कांग्रेस का कहना है कि भारी धनबल, सत्ता के दबाव और दबंगई के बावजूद उसने वैचारिक लड़ाई लड़ी और विपक्ष की भूमिका में खुद को स्थापित किया.

निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस बोली- धनबल और सत्ता के दबाव के बावजूद मजबूती से लड़े (Image: PTI)

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने राज्य में खुद को मुख्य विपक्ष के तौर पर स्थापित किया है. महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने 41 नगर परिषद अध्यक्ष पद और 1006 पार्षद सीटें जीती हैं. पार्टी का दावा है कि उसने भारी धनबल, सत्ता की ताकत और दबंगई के खिलाफ मजबूती से खड़े रहकर खुद को राज्य में मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस ने एक बयान में बताया कि 41 अध्यक्ष पदों में से सात उम्मीदवार स्थानीय मोर्चों से थे, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल था. पार्टी के अनुसार, जीते गए 1006 पार्षदों में 154 निर्दलीय हैं, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला है. रविवार को घोषित नतीजों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जीत दर्ज की और 207 अध्यक्ष पद अपने नाम किए. वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) कुल मिलाकर 44 अध्यक्ष पद ही जीत सकी.

कहां-कैसा रहा प्रदर्शन

राज्य चुनाव आयोग (SEC) के मुताबिक, बीजेपी ने 117 अध्यक्ष पद, शिवसेना ने 53 और एनसीपी ने 37 अध्यक्ष पद जीते. कांग्रेस को 28, एनसीपी (शरद पवार) को 7 और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को 9 अध्यक्ष पद मिले. हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने अब तक सभी पार्टियों के जीते हुए पार्षदों की पूरी सूची जारी नहीं की है.

चुनाव आयोग के अनुसार उसके साथ पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने 28 अध्यक्ष पद जीते, जबकि निर्दलीयों ने 5 अध्यक्ष पद अपने नाम किए. कांग्रेस नंदुरबार जिले में एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन चंद्रपुर में पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. यहां कांग्रेस ने 8 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद जीते और 129 पार्षद चुने गए.

प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, 'इतने मुश्किल हालात में भी...'

उत्तरी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने धुले और अहिल्यानगर में नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते. इस क्षेत्र के पांच जिलों में पार्टी के 47 पार्षद चुने गए. अमरावती संभाग में कांग्रेस ने 9 अध्यक्ष पद और 236 पार्षद सीटें जीतीं. वहीं नागपुर संभाग में पार्टी को 14 अध्यक्ष पद और 340 पार्षद सीटें मिलीं. मराठवाड़ा संभाग में कांग्रेस ने 5 अध्यक्ष पद और 156 पार्षद सीटें जीतीं. पश्चिम महाराष्ट्र में पार्टी ने 3 अध्यक्ष पद और 47 पार्षद सीटें हासिल कीं. कोकण संभाग में कांग्रेस ने रत्नागिरी में एक नगर परिषद अध्यक्ष पद जीता और क्षेत्र के पांच जिलों में 26 पार्षद सीटें अपने नाम कीं.

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, 'इतने मुश्किल हालात में भी भारी धनबल, सत्ता के दबाव और गुंडागर्दी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहकर कांग्रेस राज्य में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी है. आखिरकार यह लड़ाई विचारधारा की है और कांग्रेस उसी के लिए लड़ रही है.' 

---- समाप्त ----
