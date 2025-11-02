scorecardresearch
 

संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग, महाराष्ट्र के डॉक्टर कल से करेंगे राज्यव्यापी हड़ताल

रविवार को डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने डॉ. मुंडे के मूल गांव जाकर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया. MARD ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की, तो अन्य सभी चिकित्सीय सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं.

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं कल से प्रभावित रहेंगी
महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं कल से प्रभावित रहेंगी

महाराष्ट्र में सेवारत डॉक्टरों ने सोमवार (3 नवंबर) से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. यह विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली मेडिकल अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया जा रहा है. विरोध के पहले चरण में सोमवार से सभी ओपीडी (OPD) सेवाएं बंद रहेंगी.

डॉक्टरों के संगठन सेंट्रल मार्ड (Central MARD) ने यह घोषणा की है. डॉ. मुंडे के आत्महत्या नोट में कथित तौर पर एक पुलिस उप-निरीक्षक और उनके मकान मालिक के बेटे का नाम लिया गया था.

न्याय की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन का आश्वासन देने के लिए डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत डॉ. संपदा मुंडे के पैतृक गांव का दौरा किया और उनके परिवार से मुलाकात की.

satara lady doctor suicide leaders meet family beed
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस में SIT गठित, SRPF कमांडेंट सौंपी गई जांच की कमान 

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस में SIT गठित, SRPF कमांडेंट सौंपी गई जांच की कमान

सरकार को दी गई खुली चेतावनी
सेंट्रल मार्ड ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की, तो बाकी सभी चिकित्सा सेवाएं भी निलंबित कर दी जाएंगी.डॉक्टरों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के कारण यदि मरीजों को कोई असुविधा होती है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी. 

उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक डॉ. संपदा मुंडे को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
