AIMIM सांसद की धमकी- महाराष्ट्र में मस्जिदें नहीं खुलीं तो सड़कों पर पढ़ेंगे नमाज

कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. इस वजह से कई जगहों पर धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. मंदिर से लेकर मस्जिद तक बंद हैं. धार्मिक स्थलों के बंद होने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दी है.

AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, 'जब व्यवसाय, कारखाने, बाजार- हाइवे खोले गए हैं, यहां तक ​​कि बसें, ट्रेन और उड़ानें भी संचालित हो रही हैं, तो सरकार ने धार्मिक स्थल क्यों बंद किया है. राजस्व के लिए शराब की दुकानें भी खोल दी गई और सीमित लोग शादी-विवाह में शामिल हो सकते हैं. केवल धार्मिक स्थानों को क्यों बंद किया गया है.'

We all waited and cooperated with the govt for six months to improve our medical infrastructure n now that everything is open why keep shut only religious places! Illogical. My ultimatum to Maharashtra govt to open all Mandirs from sept 1 and we will open all masjids from sept 2!