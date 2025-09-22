लोढ़ा डेवलपर्स फ्रॉड केस: 85 करोड़ के जमीन घोटाले में सहिल लोढ़ा पर लुकआउट नोटिस की तैयारी

मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड में हुए करोड़ों के जमीन अंडरवैल्यूएशन (कम कीमत दिखाने) घोटाले की जांच कर रही है. इस मामले में कंपनी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, उनके बेटे और सह-अभियुक्त सहिल लोढ़ा को भी पूछताछ के लिए कई बार समन भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुए.

सूत्रों के मुताबिक, आशंका है कि सहिल लोढ़ा फरार हो सकते हैं, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है. लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी देश छोड़कर बाहर भाग सकता है.

85 करोड़ रुपये के फ्रॉड के आरोप में राजेंद्र लोढ़ा गिरफ्तार

पिछले बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र लोढ़ा, जो देश के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, को कंपनी में 85 करोड़ रुपये के फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह शिकायत खुद लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के अधिकारियों ने कंपनी की ओर से दर्ज करवाई थी. इसमें राजेंद्र लोढ़ा, उनके बेटे सहिल लोढ़ा और अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्र के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये के फ्रॉड मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था. अब सहिल लोढ़ा पर भी वैसा ही नोटिस जारी हो सकता है क्योंकि वह लगातार पुलिस के समन से बच रहे हैं.

सहिल लोढ़ा, जो राजेंद्र लोढ़ा के बेटे और पूर्व होल-टाइम डायरेक्टर हैं, को मौजूदा जांच में आरोपी बनाया गया है. बार-बार समन भेजने के बावजूद उनके पेश न होने से यह शक और गहरा गया है कि वह जानबूझकर पूछताछ से बच रहे हैं.

