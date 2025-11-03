scorecardresearch
 

ऑफिस में घुसे और कर दिया लड़कों पर खूनी हमला, डरा देने वाला CCTV वीडियो वायरल

लातूर में पुराने रंजिश के चलते कुणाल मोहिते और एक साथी ने प्राइवेट ऑफिस में घुसकर अजय खिच्ची और विकास कतारी पर कोयते से हमला किया. दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं. घटना का CCTV फुटेज वायरल है. पुलिस ने आरोपियों पर BNS की धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू की है.

ऑफिस में लड़कों पर हमला, भयानक CCTV वीडियो वायरल (Photo: ITG)
ऑफिस में लड़कों पर हमला, भयानक CCTV वीडियो वायरल (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के लातूर में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने एक प्राइवेट ऑफिस में घुसकर ऑफिस में बैठे हुए तीन युवकों पर कोयते (एक प्रकार का लंबा चाकू) से हमला करने के कारण एरिया में सनसनी फैल गई. लातूर शहर के मलवटी रोड पर स्थित पिंटू होटल के पास की ये घटना है. 31 अक्टूबर के दिन शाम के 7 बजे राज क्षीरसागर में अपने निजी ऑफिस मे बैठे हुए अजय खिच्ची, विकास कतारी और एक दोस्त के ऊपर अचानक ही कुणाल मोहिते और उसके साथ आये एक अज्ञात आरोपी ने सिर, पीठ और हाथ पर कोयते से हमला करना शुरू किया.

इस हमले में अजय खिच्ची और विकास कतारी के गंभीर रूप से घायल होने के कारण इन दोनों को लातूर शहर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. हमला करने के बाद आरोपी युवकों को हाथ में खून से सना कोयता लेकर भागते हुए देख इलाके में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गईं. 

इस घटना का cctv फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं इस हमले में घायल हुए विकास कतारी की शिकायत पर पुलिस ने कुणाल विनोद मोहिते और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 109, 118(1), 3(5) के तहत विवेकानंद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है. इस मामले को लेकर आगे की जांच पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल की टीम कर रही है. 
 

