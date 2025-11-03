ऑफिस में घुसे और कर दिया लड़कों पर खूनी हमला, डरा देने वाला CCTV वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के लातूर में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों ने एक प्राइवेट ऑफिस में घुसकर ऑफिस में बैठे हुए तीन युवकों पर कोयते (एक प्रकार का लंबा चाकू) से हमला करने के कारण एरिया में सनसनी फैल गई. लातूर शहर के मलवटी रोड पर स्थित पिंटू होटल के पास की ये घटना है. 31 अक्टूबर के दिन शाम के 7 बजे राज क्षीरसागर में अपने निजी ऑफिस मे बैठे हुए अजय खिच्ची, विकास कतारी और एक दोस्त के ऊपर अचानक ही कुणाल मोहिते और उसके साथ आये एक अज्ञात आरोपी ने सिर, पीठ और हाथ पर कोयते से हमला करना शुरू किया.

इस हमले में अजय खिच्ची और विकास कतारी के गंभीर रूप से घायल होने के कारण इन दोनों को लातूर शहर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. हमला करने के बाद आरोपी युवकों को हाथ में खून से सना कोयता लेकर भागते हुए देख इलाके में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गईं.

इस घटना का cctv फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं इस हमले में घायल हुए विकास कतारी की शिकायत पर पुलिस ने कुणाल विनोद मोहिते और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 109, 118(1), 3(5) के तहत विवेकानंद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है. इस मामले को लेकर आगे की जांच पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल की टीम कर रही है.



