scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: खेलते समय 10 वर्षीय लड़के की दिल का दौरा पड़ने से मौत, परिवार में मातम

महाराष्ट्र के कोल्हापूर जिले के कोडोली गांव में दस वर्षीय श्रवण अजीत गावड़े की गुरुवार शाम गणपति मंडल में खेलते समय अचानक तबियत बिगड़ने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. घर दौड़कर अपनी मां की गोद में लेटते ही उसने अंतिम सांस ली. घटना से परिवार और गांव में गहरा शोक फैल गया है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की पन्हाला तहसील के कोडोली गांव में दुखद घटना हुई, जिसमें दस वर्षीय लड़के श्रवण अजीत गावड़े का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. लड़का खेल-खेल में अचानक बीमार हुआ और घर दौड़कर अपनी मां की गोद में लेट गया, जहां उसने अंतिम सांस ली. घटना से कोडोली और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के मुताबिक, श्रवण अपने परिवार के साथ वैभव नगर में रहता था. गुरुवार शाम वह गणपति मंडल में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. खेलते समय अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई. बच्चे ने तुरंत घर की ओर दौड़ लगाई और मां के पास पहुंचा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बालक की मौत गंभीर हृदयाघात के कारण हुई.

यह भी पढ़ें: कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल

सम्बंधित ख़बरें

Disturbance in Kolhapur, vehicles set on fire, police deployed.
कोल्हापुर में जमकर बवाल, गाड़ियों में आग, 8 से ज्यादा जख्मी 
Kolhapur_Violence
Kolhapur में दो समुदायों में झड़प, कई गाड़ियों में लगाई आग 
Two groups clashed in Kolhapur, resulting in stone-pelting and arson, prompting a police baton charge.
कोल्हापुर में दो गुटों में झड़प, उग्र भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले 
Unrest in Kolhapur late at night, with arson and vandalism of vehicles.
महाराष्ट्र: कोल्हापुर में भिड़े गुट, गाड़ियों में आगजनी-पथराव, देखें बवाल 
Kolhapur
कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल 

श्रवण की अचानक और दुखद मौत से गावड़े परिवार में गहरा शोक फैल गया है. अजीत गावड़े के दो बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी. चार साल पहले उनकी बेटी का निधन हो चुका था. अब उनके इकलौते बेटे की मौत से परिवार और गांव में मातम का माहौल है.

Advertisement

स्थानीय लोग और पड़ोसी बच्चों की चंचल और मिलनसार प्रकृति की प्रशंसा करते थे. श्रवण हमेशा खेलकूद में आगे रहता और अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलता था. परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि उसका अचानक निधन सभी के लिए बेहद दुखद और हैरान कर देने वाला है.

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घटना की पुष्टि की है. पूरे इलाके में बच्चे की मौत से मातम का माहौल है और लोग परिवार के दुख में शामिल होकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. 

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- दीपक सूर्यवंशी.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement