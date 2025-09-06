महाराष्ट्र: खेलते समय 10 वर्षीय लड़के की दिल का दौरा पड़ने से मौत, परिवार में मातम

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की पन्हाला तहसील के कोडोली गांव में दुखद घटना हुई, जिसमें दस वर्षीय लड़के श्रवण अजीत गावड़े का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. लड़का खेल-खेल में अचानक बीमार हुआ और घर दौड़कर अपनी मां की गोद में लेट गया, जहां उसने अंतिम सांस ली. घटना से कोडोली और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के मुताबिक, श्रवण अपने परिवार के साथ वैभव नगर में रहता था. गुरुवार शाम वह गणपति मंडल में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. खेलते समय अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई. बच्चे ने तुरंत घर की ओर दौड़ लगाई और मां के पास पहुंचा, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बालक की मौत गंभीर हृदयाघात के कारण हुई.

यह भी पढ़ें: कोल्हापुर में दो समुदायों में हिंसक झड़प, कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में कई घायल

श्रवण की अचानक और दुखद मौत से गावड़े परिवार में गहरा शोक फैल गया है. अजीत गावड़े के दो बच्चे थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी. चार साल पहले उनकी बेटी का निधन हो चुका था. अब उनके इकलौते बेटे की मौत से परिवार और गांव में मातम का माहौल है.

Advertisement

स्थानीय लोग और पड़ोसी बच्चों की चंचल और मिलनसार प्रकृति की प्रशंसा करते थे. श्रवण हमेशा खेलकूद में आगे रहता और अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलता था. परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि उसका अचानक निधन सभी के लिए बेहद दुखद और हैरान कर देने वाला है.

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घटना की पुष्टि की है. पूरे इलाके में बच्चे की मौत से मातम का माहौल है और लोग परिवार के दुख में शामिल होकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- दीपक सूर्यवंशी.