108 KG चांदी और सोने की परत... दो करोड़ से तैयार की गणपति बप्पा की मूर्ति, दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु, Video

जालना के श्री अनोखा गणेश मंडल ने इस बार गणेशोत्सव पर 108 किलो चांदी और सोने की परत चढ़ी भव्य गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की है. करीब 2 करोड़ में तैयार इस अनोखी मूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. आकर्षक डिजाइन और सोने–चांदी की चमक से सजी यह मूर्ति शहरवासियों का खास आकर्षण बनी हुई है.

चांदी और सोने से तैयार की गई गणपति बप्पा की मूर्ति. (Photo: ITG)
महाराष्ट्र में जालना के श्री अनोखा गणेश मंडल ने इस बार विशेष और आकर्षक गणपति मूर्ति तैयार करवाई है. यह मूर्ति 108 किलो चांदी और सोने की परत चढ़ी है. गणपति बप्पा की इस खास मूर्ति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मूर्ति की कीमत लगभग 2 करोड़ है.

बुलढाणा जिले के खामगांव के चांदी व्यापारी विश्वकर्मा जांगड़ ने इस मूर्ति को तैयार करवाया है, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है. लोगों का कहना है कि हर साल अपनी अनोखी और अभिनव मूर्तियों के लिए चर्चित श्री अनोखा गणेश मंडल इस बार भी नए अंदाज में गणपति की स्थापना कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है. 

मंडल की यह परंपरा शहरवासियों और बाहरी श्रद्धालुओं के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है. इस बार सोने-चांदी से तैयार मूर्ति की सुरक्षा के लिए 4 से 5 गार्ड चौबीसों घंटे तैनात किए गए गए हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से बप्पा के दर्शन कर सकें.

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गणपति बप्पा की मूर्ति के दर्शन करने पहुंच रही है. कई लोग प्रतिदिन बप्पा की झांकी और मूर्ति की भव्यता का अनुभव करने के लिए मंडल में समय बिताते हैं.

इस संबंध में अध्यक्ष जगदीश भरतिया ने बताया कि मंडल हर साल नई संकल्पनाओं और रचनात्मक आइडियाज के आधार पर गणपति की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करता है, जिससे शहरवासियों और श्रद्धालुओं को नए अंदाज में दर्शन का अनुभव मिलता है.

विशेष रूप से चांदी और सोने की यह मूर्ति अपनी मनमोहक बनावट और आकर्षक सजावट के कारण सोशल मीडिया में भी सुर्खियों में बनी हुई है. जालना के लोग और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु इसे देखने के लिए उत्साहपूर्वक आ रहे हैं, जिससे शहर में उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है.

