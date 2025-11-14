scorecardresearch
 

देवर संग अफेयर में उठाया खौफनाक कदम... छोटे भाई ने युवक को मारा पत्थर, पत्नी ने कपड़े से घोंट दिया गला

महाराष्ट्र के जालना जिले में पति की हत्या के मामले में एक महिला और उसके देवर को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के बीच अवैध संबंध थे और पति इनके रास्ते की बाधा बन चुका था. करीब एक महीने से लापता चल रहे परमेश्वर तायडे का शव एक जलाशय से बरामद होने के बाद पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की, तो हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ.

देवर के लिए पत्नी ने कपड़े से घोंट दिया पति का गला (Photo: AI Image)
महाराष्ट्र के जालना जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. यह घटना बदनापुर तहसील के सोमथाना गांव की है, जहां पुलिस ने एक महीने से लापता चल रहे परमेश्वर तायडे की मौत का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस हत्या के आरोप में मृतक की 25 साल की पत्नी मनीषा तायडे और उसके 28 साल के देवर ध्यानेश्वर तायडे को गिरफ्तार कर लिया है.

बदनापुर पुलिस थाने के निरीक्षक एम. टी. सुरवसे के अनुसार, परमेश्वर तायडे लगभग एक महीने पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था. उसकी पत्नी मनीषा ने खुद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और कुछ दिनों तक लोगों के सामने पति की तलाश का नाटक भी करती रही. लेकिन बुधवार को जब परमेश्वर का शव एक तालाब से संदिग्ध हालात में मिला, तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी.

पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, जिससे पुलिस का शक गहरा गया. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मनीषा और उसके देवर ध्यानेश्वर के बीच अवैध संबंध थे. परमेश्वर इस रिश्ते का विरोध करता था और यह दोनों के लिए परेशानी बन गया था.

पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर की रात ध्यानेश्वर ने परमेश्वर पर पत्थर से हमला किया, जबकि मनीषा ने गले में कपड़ा बांधकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद दोनों ने शव को पॉलीथिन में लपेटकर उस पर पत्थर बांध दिए और उसे नजदीकी जलाशय में फेंक दिया, ताकि किसी को हत्या का शक न हो. करीब एक महीने बाद शव ऊपर आ गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

पत्नी और भाई के हाथों मौत के घाट उतारा गया परमेश्वर अपने दो बच्चों और पिता को पीछे छोड़ गया है. इस जघन्य अपराध ने पूरे गांव में आक्रोश और हैरानी का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस दोनों आरोपियों से और पूछताछ कर रही है तथा मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है.

 

 

---- समाप्त ----
