scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: जालना के सिंधी बाजार में करंट लगने से युवक की मौत, CCTV फुटेज सामने आया

जालना के सिंधी बाजार में करंट लगने से एक युवक की मौत और नाबालिग बच्ची के घायल होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हादसा 26 अगस्त 2025 को हुआ जब बारिश के दौरान बिजली प्रवाहित शेड को छूने से युवक की मौके पर मौत हो गई.

Advertisement
X
करंट लगने से युवक की मौत (Photo: Screengrab)
करंट लगने से युवक की मौत (Photo: Screengrab)

जालना के सिंधी बाजार में 26 अगस्त 2025 को हुए दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आई है. इस हादसे में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

घटना शाम के समय हुई, जब मितेश बादानी (उम्र 38 वर्ष) और मुनमुन संदीप नवमहलकर (उम्र 14 वर्ष) गणेश मूर्तियों की बिक्री के लिए हाथगाड़ी पर खड़े थे. उस समय रिमझिम बारिश हो रही थी. दोनों शेड के बाहर मूर्तियां बेच रहे थे, तभी उस टिन के शेड में बिजली प्रवाहित हो गई.

करंट लगने से युवक की मौत, बच्ची घायल 

सम्बंधित ख़बरें

बेगूसराय में छात्र की करंट लगने से मौत 
सांकेतिक तस्वीर
पत्नी को बचाने में पति की करंट लगने से मौत, दुकान पर लगे लोहे में था करंट 
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है
घर में किशोर की करंट लगने से मौत, महिला के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज 
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है
घर में किशोर की करंट लगने से मौत, महिला के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज 
सांकेतिक तस्वीर
पत्नी को बचाने में पति की करंट लगने से मौत, दुकान पर लगे लोहे में था करंट 

मितेश बादानी का हाथ जैसे ही शेड से टकराया, उन्हें तेज झटका लगा और वे मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े. उनकी मौत तत्काल हो गई. यह देख मुनमुन उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे भी करंट लग गया. वह  गंभीर रूप से घायल हो गई और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराई गई.

सीसीटीवी सामने आने के बाद लोगों में आया गुस्सा 

यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज सामने आने के बाद इलाके में शोक की लहर है. लोग सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए और उनमें गुस्से का माहौल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement