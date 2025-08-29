राहगीर को बचाने के चक्कर में सीधे कुएं में जा गिरी तेज रफ्तार कार, एक शव बरामद, कई लापता

महाराष्ट्र के जालना में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, राजूर–टेंभुर्णी रोड के शिवार इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह पानी में समा गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस कार में कुल पांच से छह लोग सवार थे. अब तक एक व्यक्ति का शव बाहर निकाला जा चुका है, जबकि चार से पांच लोगों के अब भी कुएं में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

राहगीर को बचाने के चक्कर में कुएं में गिरी कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब साढ़े छह बजे यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि चालक ने मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को बचाने की कोशिश की, इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और सीधा कुएं में गिर गई. हादसे के बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, कार सवार लोग गेवराई तहसील के गुंगी गांव के पास के रहने वाले थे. इनमें से एक व्यक्ति आधे शरीर से लकवाग्रस्त था और उसे इलाज के लिए सुल्तानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह बड़ा हादसा हो गया. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है. ग्रामीण लगातार कुएं के आसपास जुटे हुए हैं और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं.

4-5 लोगों के कुएं में डूबने की आशंका

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी भी कार के अंदर कितने लोग फंसे हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि राहत कार्य तेजी से किया जा सके. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. लोग इस दर्दनाक हादसे को लेकर प्रशासन से जल्द से जल्द बचाव कार्य तेज करने की मांग कर रहे हैं.

फिलहाल रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है और कुएं से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है. हादसे की खबर फैलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



