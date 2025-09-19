scorecardresearch
 

मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो की फ्लाइट चेन्नई डायवर्ट, सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम

इंडिगो की मुंबई-फुकेट फ्लाइट 6E-1089 को शुक्रवार रात सुरक्षा अलर्ट के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. तय प्रोटोकॉल के तहत विमान की जांच की जा रही है. फुकेट एयरपोर्ट पर नाइट कर्फ्यू होने से आगे की उड़ान देर रात तय की गई. यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं.

सुरक्षा अलर्ट के बाद विमान को चेन्नई की ओर मोड़ा गया (File Photo: PTI)
इंडिगो की मुंबई से फुकेट जाने वाली फ्लाइट 6E-1089 को शुक्रवार देर रात सुरक्षा खतरे के चलते चेन्नई एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि विमान को बोर्ड पर मिले सुरक्षा अलर्ट के बाद तुरंत चेन्नई की ओर मोड़ा गया.  

बता दें कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत जानकारी दी गई और विमान की सुरक्षा जांच की जा रही है.

एयरलाइन ने बताया कि फुकेट एयरपोर्ट पर रात का कर्फ्यू होने के कारण आगे की उड़ान का समय देर रात के लिए तय किया गया है. इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं और लगातार अपडेट साझा किए जा रहे हैं.

इंडिगो ने कहा कि यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और असुविधा को कम से कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
