Mumbai Rains: अभी और बढ़ेंगी मुंबई की परेशानियां! इन इलाकों के लिए IMD ने जारी रेड-ऑरेंज अलर्ट, जानें कब थमेगी बारिश

मुंबई में मॉनसूनी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है. दो दिनों से लगातार जारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है. कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए. जगह-जगह पानी भरा होने के चलते फ्लाइट्स हों, ट्रेन हों या बसें-गाड़ियां, सब की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 20 अगस्त के लिए भी मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है यानी आज भी मुंबई में जमकर बरसात होने वाली है, जो परेशानियों को और बढ़ा सकता है.

मुंबई में कब थमेगी बारिश?

वहीं, आईएमडी का पूर्वानुमान है कि गुरुवार से महानगर में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी. बता दें कि मंगलवार को मुंबई, इसके उपनगरों और महानगरीय क्षेत्र के कस्बों में भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे एक बार फिर मॉनसून की बारिश से निपटने में वित्तीय राजधानी के सामने आने वाली वार्षिक चुनौती उजागर हुई.

बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार

मूसलाधार बारिश के कारण पटरियों के जलमग्न होने से मध्य रेलवे की मुख्य और बंदरगाह लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ. लगातार बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहे और बॉम्बे उच्च न्यायालय में दोपहर 12:30 बजे तक ही कामकाज हुआ.

इन इलाकों के लिए रेड-ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने मंगलवार को शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की. मौसम ब्यूरो ने बुधवार के लिए रायगढ़ और पुणे जिले के घाट संभागों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसने यह भी संकेत दिया कि मुंबई में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी.

आईएमडी के अनुसार, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले भी बुधवार को ऑरेंज अलर्ट पर रहेंगे. मध्य महाराष्ट्र में बारिश नहीं होने की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

