DM के सरकारी आवास से चंदन का पेड़ काटकर ले गए चोर... तलाश में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के जिलाधिकारी आवास से चंदन के पेड़ के चोरी का मामला सामने आया है. सबसे बड़ी बात चोर ने चंदन के पेड़ को इतने शातिर तरीके से चुराया कि घर में तैनात गार्ड और पुलिस वालों को पता भी नहीं चला. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और चोर का पता लगा रही है.

जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी राहुल गुप्ता के सरकारी आवास से चोरों ने रविवार को चंदन का पेड़ चुराया. हालांकि, चंदन के पेड़ के चोरी होने की जानकारी तब लगी, जब जिलाधिकारी सुबह आवास से बाहर निकल रहे थे. घटना सामने आने के बाद हिंगोली पुलिस हरकत में आ गई है.

पुलिस के मुताबिक चोरी रविवार की रात 2 से 3 बजे के आसपास हुई. सरकारी बंगले में जब जिलाधिकारी सो रहे थे, तभी चोर आया और चंदन के पेड़ का बीच का भाग काटकर चला गया. जिस वक्त चोरी हुई, उस समय दो पुलिस गार्ड ड्यूटी पर थे. मगर किसी को भी खबर नहीं हुई. सुबह ज़ब जिलाधिकारी बाहर निकले तो घर के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा चंदन का पेड़ जड़ से कटा हुआ था.

जिलाधिकारी राहुल गुप्ता ने जब पास जाकर देखा तो पेड़ के बीच का हिस्सा कोई काटकर ले गया था. घटना सामने आने के बाद जिलाधिकारी के बंगले पर डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट व पुलिस की टीम जांच के लिए दाखिल हुई. फिलहाल का कहना है कि चोर की तलाश की जा रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

(इनपुट- ज्ञानेश्वर किसनराव उंडाल)

