scorecardresearch
 

Feedback

पुणे में तेज रफ्तार कंटेनर ने मचाया कहर... 7 श्रद्धालुओं की मौत, 35 से ज्यादा लोग घायल

महाराष्ट्र के खेड़ तालुका के कुंडेश्वर में शिक्रापुर–चाकन रोड पर भीषण सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 से अधिक घायल हो गए. तेज रफ्तार कंटेनर ने 7–8 वाहनों को टक्कर मारकर सड़क किनारे दुकान में घुस गया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका के कुंडेश्वर में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मृतक और घायल श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे. वहीं, अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा शिक्रापुर–चाकन रोड पर करांदी गांव की सीमा में हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, तेज रफ्तार मालवाहक कंटेनर चालक ने नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर 7 से 8 वाहनों को रौंद डाला.

यह भी पढ़ें: पुणे पुलिस पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग

सम्बंधित ख़बरें

घर खरीदने से क्यों कतरा रहे हैं युवा?
प्रॉपर्टी खरीदने से बच रहे हैं युवा, जानिए क्यों पसंद आ रहा है किराए का घर? 
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए हैं- (Photo: Representational)
पुणे पुलिस पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग 
Actor Nitish bharadwaj and Colonel Shrikant Prasad Purohit (Photo: ITG)
'आज फिर धर्म की स्थापना हुई...', महाभारत के 'कृष्ण' ने बरी होने पर किया कर्नल पुरोहित का स्वागत 
Communal violence in punes yavat
Pune में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर एक्शन 
पुणे में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प (Photo: ITG)
500 लोगों पर केस दर्ज, 17 गिरफ्तार, धारा 163 लागू... पुणे में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर एक्शन 

टक्कर की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई वाहन सड़कों पर पलट गए और उनमें सवार लोग घायल हो गए. इसके बाद कंटेनर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ. घटना के बाद आसपास के लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

मामले में पेठ के पूर्व सरपंच ने कही ये बात

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, पेठ के पूर्व सरपंच जयसिंह दरेकर ने दुर्घटना को बेहद गंभीर बताया और कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बचाव अभियान जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement