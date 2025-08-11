पुणे में तेज रफ्तार कंटेनर ने मचाया कहर... 7 श्रद्धालुओं की मौत, 35 से ज्यादा लोग घायल

महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका के कुंडेश्वर में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मृतक और घायल श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे. वहीं, अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा शिक्रापुर–चाकन रोड पर करांदी गांव की सीमा में हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, तेज रफ्तार मालवाहक कंटेनर चालक ने नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित होकर 7 से 8 वाहनों को रौंद डाला.

टक्कर की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई वाहन सड़कों पर पलट गए और उनमें सवार लोग घायल हो गए. इसके बाद कंटेनर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ. घटना के बाद आसपास के लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

मामले में पेठ के पूर्व सरपंच ने कही ये बात

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, पेठ के पूर्व सरपंच जयसिंह दरेकर ने दुर्घटना को बेहद गंभीर बताया और कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि बचाव अभियान जारी है.

