पोते संग टहल रही थीं पूर्व विधायक, पीछे से आई कार ने मारी टक्कर... गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती - VIDEO

महाराष्ट्र में पूर्व शिवसेना विधायक निर्मला गावित﻿ का एक बड़ा हादसा हुआ है. खबर है कि ये दुर्घटना तब हुई, जब वे अपने पोते के साथ घर के पास टहल रही थीं. अचानक पीछे से आ रही एक चार पहियों वाली गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं.

निर्मला गावित ने 2014 में इगतपुरी﻿ विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी. बाद में वे ठाकरे ग्रुप को छोड़कर, एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गई थीं. फिलहाल उनका इलाज नासिक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में चल रहा है.

यह हादसा सोमवार को हुआ और उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक कार ने पीछे से निर्मला गावित को टक्कर मारी. कार का ड्राइवर अब तक पकड़ में नहीं आया है और लगभग 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी वह फरार है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ़ दिखाई देता है कि एक कार मध्यम रफ्तार से सड़क पर आ रही है. इसी दौरान वह सड़क किनारे चल रही निर्मला गावित को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी तेज़ थी कि निर्मला दूर तक उछलकर गिर जाती हैं. उनके साथ चल रहा उनका पोता और एक महिला टक्कर होते ही घबराकर दूर हट जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

यह घटना काफी चिंता जताने वाली है क्योंकि एक पूर्व विधायक इतनी गंभीर हालत में हैं. अभी उनसे जुड़ी जानकारी आते रह रही है और अस्पताल में उनकी हालत का इलाज जारी है.

