महाराष्ट्र: ठाणे में एक साथ लापता हुआ 5 नाबालिग लड़के, दर्ज हुआ किडनैपिंग का केस

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर के अलग-अलग इलाकों से एक ही दिन में पांच नाबालिग लड़के लापता हो गए. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी गई है. पुलिस ने बताया कि शांति नगर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में मंगलवार को हुई घटनाओं के संबंध में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है.

शांति नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया,'शिकायत दर्ज होने के बाद से ही तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक हम किसी भी लापता बच्चे का पता नहीं लगा पाए हैं.'उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की सुबह डोंगरीपाड़ा स्थित फदिमुल इस्लाम मदरसे से 12 और 13 साल के दो लड़के लापता हो गए.

अधिकारी ने बताया,'मदरसे में पढ़ने वाले 20 छात्रों में से दो लापता पाए गए. संस्थान के कर्मचारियों ने परिसर और आस-पास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले.' उन्होंने बताया कि तलाशी में सफलता न मिलने पर एक शिक्षक ने शांति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

एक अन्य घटना में, शुक्ला चॉल में रहने वाले 13 से 15 साल के तीन लड़के 26 अगस्त की शाम को अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गए.अधिकारी ने बताया, टमाता-पिता ने बताया कि लड़के शाम को अपने घर के पास खेल रहे थे और अचानक गायब हो गए. परिवारों ने आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की और फिर पुलिस से संपर्क किया.'

---- समाप्त ----