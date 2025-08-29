scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र: ठाणे में एक साथ लापता हुआ 5 नाबालिग लड़के, दर्ज हुआ किडनैपिंग का केस

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक ही दिन में पांच नाबालिग लड़के लापता हो गए. दो बच्चे मदरसे से और तीन शुक्ला चॉल से गायब हुए है. परिजनों ने तलाश की लेकिन नाकाम रहे. पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू किया है, हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. जांच जारी है.

Advertisement
X
ठाणे में एक साथ 5 नाबालिग लड़कों के लापता होने से सनसनी का माहौल है (Photo: Representational Image)
ठाणे में एक साथ 5 नाबालिग लड़कों के लापता होने से सनसनी का माहौल है (Photo: Representational Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर के अलग-अलग इलाकों से एक ही दिन में पांच नाबालिग लड़के लापता हो गए. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी गई है. पुलिस ने बताया कि शांति नगर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में मंगलवार को हुई घटनाओं के संबंध में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है.

शांति नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया,'शिकायत दर्ज होने के बाद से ही तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक हम किसी भी लापता बच्चे का पता नहीं लगा पाए हैं.'उन्होंने बताया कि 26 अगस्त की सुबह डोंगरीपाड़ा स्थित फदिमुल इस्लाम मदरसे से 12 और 13 साल के दो लड़के लापता हो गए.

अधिकारी ने बताया,'मदरसे में पढ़ने वाले 20 छात्रों में से दो लापता पाए गए. संस्थान के कर्मचारियों ने परिसर और आस-पास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले.' उन्होंने बताया कि तलाशी में सफलता न मिलने पर एक शिक्षक ने शांति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

सम्बंधित ख़बरें

श्रद्धा 23 अगस्त को घर से अचानक लापता हुई थी.
इंदौर के श्रद्धा तिवारी केस में नया मोड़, एक बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो दूसरे से रचा ली शादी  
MP के रायसेन से गायब निकिता पंजाब में मिली.(Photo: Screengrab)
MP से लापता निकिता पंजाब में मिली, हार्वेस्टर चलाने वाले बॉयफ्रेंड से रचाया ब्याह 
Maratha Reservation: Jatanges hunger strike begins at Azad Maidan in Mumbai.
मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन, सड़कों पर लोग 
Struggle over Maratha reservation in Mumbai, Jarange Patils hunger strike.
मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे, उमड़ा हुजूम 
Struggle over Maratha reservation in Mumbai, one-day protest by Jarange.
मराठा आरक्षण पर मुंबई में प्रदर्शन, जरांगे ने शुरु किया आमरण अनशन 

एक अन्य घटना में, शुक्ला चॉल में रहने वाले 13 से 15 साल के तीन लड़के 26 अगस्त की शाम को अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गए.अधिकारी ने बताया, टमाता-पिता ने बताया कि लड़के शाम को अपने घर के पास खेल रहे थे और अचानक गायब हो गए. परिवारों ने आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की और फिर पुलिस से संपर्क किया.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement