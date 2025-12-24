scorecardresearch
 
बिजनेसमैन को बातों में फंसाकर ठग लिए 17 लाख... फैमिली के पांच लोगों पर केस

महाराष्ट्र के ठाणे में फॉरेन करेंसी और ट्रैवलर चेक की व्यवस्था कराने के नाम पर एक बिजनेसमैन से 20 हजार अमेरिकी डॉलर यानी करीब 17 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है. सभी आरोपी घटना के बाद से फरार हैं.

ठाणे में फैमिली के पांच सदस्यों पर केस दर्ज. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के ठाणे से ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक बिजनेसमैन से फॉरेन करेंसी के नाम पर 20 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 17 लाख रुपये से अधिक) की ठगी की गई. इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. हालांकि, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

एजेंसी के अनुसार, पीड़ित बिजनेसमैन राजेश अमृतलाल भाटिया ने महात्मा फुले चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें कहा गया है कि उनका एक पुराना दोस्त उनसे मिला और अपनी बेटी की दुबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए ट्रैवलर चेक की व्यवस्था कराने की बात कही. दोस्त की बातों पर भरोसा करते हुए भाटिया ने मदद करने का फैसला किया.

6 नवंबर को राजेश भाटिया 20 हजार अमेरिकी डॉलर नकद एक बैग में लेकर ठाणे के कल्याण इलाके पहुंचे थे. वहां उनकी मुलाकात दो भाइयों से हुई, जिनमें से एक उनके दोस्त के ऑफिस में काम करता था. दोनों ने भाटिया को भरोसे में लेते हुए कहा कि उनके परिवार का एक सदस्य विदेश यात्रा से जुड़े दस्तावेज और फॉरेन एक्सचेंज का अच्छा जानकार है.

डिजिटल अरेस्ट, लाखों की ठगी और फिर पैसा वापस...सूझबूझ से ऐसे लौट आई बुजुर्ग की रकम

Advertisement

आरोप है कि दोनों भाई भाटिया को अपने घर ले गए, जहां परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे. वहां सभी ने मिलकर भाटिया को यह यकीन दिलाया कि वे आसानी से ट्रैवलर चेक की व्यवस्था कर देंगे. इसके बाद उन्होंने भाटिया से 20 हजार डॉलर अपने पास रखने को कहा और शाम को ट्रैवलर चेक लेने आने की बात कही.

लेकिन जब भाटिया शाम को वापस पहुंचे तो आरोपियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया. कभी तकनीकी दिक्कत तो कभी किसी के बाहर होने का बहाना बनाया गया. कुछ समय बाद सभी आरोपी घर से गायब मिले और उनके मोबाइल भी बंद आने लगे. तब भाटिया को ठगी का एहसास हुआ.

इसके बाद भाटिया ने महात्मा फुले चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की जांच के बाद पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस संबंध में महात्मा फुले चौक थाने के निरीक्षक बलिरामसिंह शंकरसिंह परदेशी ने कहा कि शुरुआती जांच में ठगी की पुष्टि हुई है. आरोपी घटना के बाद से फरार हैं. उनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी इससे पहले भी इस तरह की ठगी की घटनाओं में शामिल तो नहीं रहे हैं.

