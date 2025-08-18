ट्रैवल एजेंट बनकर लाखों में बेचा विदेश का 'नकली टिकट', पैसे लेकर हुआ रफूचक्कर

महाराष्ट्र के ठाणे से ट्रैविल बुकिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने ट्रैवल एजेंट बनकर एक युवक को कुल 3.77 लाख रुपये का चूना लगा दिया. राजस्थान के सिलचर निवासी 32 साल के शिकायतकर्ता के अनुसार, वह एक परिचित के जरिए से आरोपी के संपर्क में आया था.

मीरा रोड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को अपने दो रिश्तेदारों को नौकरी के लिए एक विदेश भेजना था. ऐसे में टिकट के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को यूपीआई के माध्यम से 3,77,916 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मना लिया था. पीड़ित ने पैसे दिए और टिकट आए भी लेकिन वह टिकट नकली थे.

जब पीड़ित ने आरोपी से संपर्क किया, तो उसने पहले तो झूठे आश्वासन दिए और बाद में सभी तरह से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 15 अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया था और फिलहाल उसकी तलाश जारी है.

बता दें कि डिजिटलाइजेशन के साथ ही ठगी के मामले खूब तेजी से बढ़े हैं. हाल में हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने नूंह जिले में तीन अलग-अलग साइबर ठगी मामलों में छह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. आरोपियों में दो भाई शामिल हैं जो 'नटराज पेंसिल कंपनी' के नाम पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगते थे. वहीं तीन अन्य आरोपी नकली बैंक किट और एटीएम कार्ड बेचते थे.

Advertisement





---- समाप्त ----