scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैवल एजेंट बनकर लाखों में बेचा विदेश का 'नकली टिकट', पैसे लेकर हुआ रफूचक्कर

ठाणे में ट्रैवल एजेंट बनकर एक शख्स ने युवक से 3.77 लाख रुपये की ठगी की. पीड़ित ने रिश्तेदारों को विदेश भेजने के लिए आरोपी को यूपीआई से पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन दिए गए टिकट नकली निकले. बाद में आरोपी ने संपर्क तोड़ लिया. पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
ट्रैवल एजेंट बनकर लाखों में बेचा विदेश का 'नकली टिकट' (Photo: AI Image)
ट्रैवल एजेंट बनकर लाखों में बेचा विदेश का 'नकली टिकट' (Photo: AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे से ट्रैविल बुकिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने ट्रैवल एजेंट बनकर एक युवक को कुल 3.77 लाख रुपये का चूना लगा दिया. राजस्थान के सिलचर निवासी 32 साल के शिकायतकर्ता के अनुसार, वह एक परिचित के जरिए से आरोपी के संपर्क में आया था.

मीरा रोड पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को अपने दो रिश्तेदारों को  नौकरी के लिए एक विदेश भेजना था. ऐसे में टिकट के लिए  आरोपी ने शिकायतकर्ता को यूपीआई के माध्यम से 3,77,916 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मना लिया था. पीड़ित ने पैसे दिए और टिकट आए भी लेकिन वह टिकट नकली थे.

जब पीड़ित ने आरोपी से संपर्क किया, तो उसने पहले तो झूठे आश्वासन दिए और बाद में सभी तरह से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 15 अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया था और फिलहाल उसकी तलाश जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber Fraud
'पेंसिल कंपनी' के नाम पर ठगी, नकली बैंक किट बेचने वाले कुल 6 आरोपी गिरफ्तार 
दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर गैंग का भंडाफोड़, APK फाइल भेजकर करते थे ठगी, मास्टमाइंड समेत 6 गिरफ्तार 
व्यक्ति से 40 लाख रुपये की ठगी. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: निवेश के नाम पर शख्स से 40 लाख रुपये की ठगी... पुलिस ने शुरू की जांच 
970 kg of Mephedrone recovered from rented rooms in South Delhi
BMW कार, 15 KG मेफेड्रोन, 32 करोड़ कीमत... ठाणे पुलिस ने किया बडे़ ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ 
ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या. (Photo: Representational )
ठाणे में चचेरे भाइयों की हत्या... देर रात आए हमलावरों ने तलवार और चाकू से हमला कर ले ली जान 

बता दें कि डिजिटलाइजेशन के साथ ही ठगी के मामले खूब तेजी से बढ़े हैं. हाल में हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने नूंह जिले में तीन अलग-अलग साइबर ठगी मामलों में छह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. आरोपियों में दो भाई शामिल हैं जो 'नटराज पेंसिल कंपनी' के नाम पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगते थे. वहीं तीन अन्य आरोपी नकली बैंक किट और एटीएम कार्ड बेचते थे.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement