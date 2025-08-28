उद्धव के बाद अब एकनाथ शिंदे पहुंचे राज ठाकरे के घर, बोले- कुछ नए लोग भी वहां देखे गए

महाराष्ट्र की राजनीति में गणेश उत्सव के बहाने एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला है. शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बाद अब राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे के घर ‘शिवतीर्थ’ पहुंचे.

यह मुलाकात उद्धव ठाकरे द्वारा बुधवार को राज ठाकरे से मिलने के एक दिन बाद हुई. उद्धव के साथ उनकी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य भी थे. इस मुलाकात को शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच सुलह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर आगामी मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों से पहले.

पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने उद्धव पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि वे तो हर साल राज ठाकरे के घर आते हैं, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे दिखाई दिए. हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस मुलाकात से किसी तरह का राजनीतिक संदेश नहीं निकालना चाहिए.

उद्धव ठाकरे पर कसा तंज

पीटीआई के मुताबिक, शिंदे ने कहा – “हर बात सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं होती. कुछ बातें रहस्य ही रहने देना चाहिए.' वहीं, उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर शिंदे ने तंज कसते हुए कहा, "यह अच्छा है. महत्वहीन लोग भी इसे देख रहे हैं. जब एक परिवार साथ आता है तो सभी को अच्छा लगना चाहिए. हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं."

उद्धव ठाकरे का यह दौरा खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले दो महीने पहले ही दोनों चचेरे भाई लंबे समय बाद एक मंच पर नजर आए थे. महाराष्ट्र की राजनीति में इसे शिवसेना (UBT) और MNS के बीच बढ़ती नजदीकियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. आपको बता दें कि राज ठाकरे हर साल अपने दादर स्थित ‘शिवतीर्थ’ आवास पर भव्य गणेशोत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें राज्य के दिग्गज नेता शामिल होते हैं.

