'बाबा-बाबा...' कभी आंखों से करते इशारा तो कभी हाथ जोड़ते शिंदे! जब AajTak से लाइव बातचीत में पोते ने मारी एंट्री

राजनीति एक गंभीर विषय है. राजनेता भी पूरी कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग ही रखा जाए. लेकिन कई बार दोनों मिक्स हो ही जाती हैं. जनता को भी अपने गंभीर राजनेता की पर्सनल लाइफ से जुड़े हल्फे-फुल्के पल देखने में बड़ा मजा आता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के तेज-तर्रार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ.
तो हुआ यूं कि एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण को लेकर आजतक से बातचीत कर रहे थे. एक तरफ उनसे गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनका पोता अपने बाबा को खोजता बीच लाइव में आ पहुंचा. वह जोर-जोर से उन्हें पुकारने लगा, 'बाबा-बाबा...'
The Sweet Disturbance! 🥰— AajTak (@aajtak) September 3, 2025
"अरे इथे काम चालू आहे..." : जब बीच इंटरव्यू "बाबा-बाबा" कहकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री @mieknathshinde को आवाज़ लगाने लगा उनका पोता, देखिए कैसा था उनका रिएक्शन! #MarathaReservation #OBCReservation #Dangal | @sahiljoshii pic.twitter.com/VaGFy8xJgL
पोते की पुकार सुन असहज हो गए शिंदे
भले ही इस स्थिति ने एकनाथ शिंदे को असहज कर दिया लेकिन बाकी सभी की मुस्कुराहट छूट गई. बच्चे की आवाज सुनकर एंकर भी मुस्कुराने लगे और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे 'क्यूट मूमेंट' करार दिया.
हालांकि इस दौरान एकनाथ शिंदे लगातार इशारों-इशारों में अपने पोते से वहां से जाने के लिए कहते रहे. वो कभी आंखों से इशारा करते तो कभी हाथ जोड़ते. उन्होंने अपने पोते से कहा, 'अरे इथे काम चालू आहे...'