'बाबा-बाबा...' कभी आंखों से करते इशारा तो कभी हाथ जोड़ते शिंदे! जब AajTak से लाइव बातचीत में पोते ने मारी एंट्री

गंभीर राजनीति और परिवार के बीच अक्सर दीवार खड़ी रहती है. लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हालिया लाइव इंटरव्यू इस दीवार को पल भर में गिरा गया. मराठा आरक्षण पर गहन चर्चा के बीच उनका पोता मासूमियत से 'बाबा-बाबा' पुकारते हुए फ्रेम में आ गया और माहौल में हल्की मुस्कान घोल दी.

लाइव के दौरान पोते की पुकार ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को असमंजस में डाल दिया. (Photo: Screengrab)
राजनीति एक गंभीर विषय है. राजनेता भी पूरी कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग ही रखा जाए. लेकिन कई बार दोनों मिक्स हो ही जाती हैं. जनता को भी अपने गंभीर राजनेता की पर्सनल लाइफ से जुड़े हल्फे-फुल्के पल देखने में बड़ा मजा आता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के तेज-तर्रार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ.

तो हुआ यूं कि एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षण को लेकर आजतक से बातचीत कर रहे थे. एक तरफ उनसे गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनका पोता अपने बाबा को खोजता बीच लाइव में आ पहुंचा. वह जोर-जोर से उन्हें पुकारने लगा, 'बाबा-बाबा...'

पोते की पुकार सुन असहज हो गए शिंदे

भले ही इस स्थिति ने एकनाथ शिंदे को असहज कर दिया लेकिन बाकी सभी की मुस्कुराहट छूट गई. बच्चे की आवाज सुनकर एंकर भी मुस्कुराने लगे और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे 'क्यूट मूमेंट' करार दिया. 

हालांकि इस दौरान एकनाथ शिंदे लगातार इशारों-इशारों में अपने पोते से वहां से जाने के लिए कहते रहे. वो कभी आंखों से इशारा करते तो कभी हाथ जोड़ते. उन्होंने अपने पोते से कहा, 'अरे इथे काम चालू आहे...'

---- समाप्त ----
