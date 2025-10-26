scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में रेप का आरोपी PSI गिरफ्तार, थाने में किया सरेंडर

सातारा में सरकारी महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पीएसआई गोपाल बादाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर गिरफ्तार किया गया है. डॉक्टर ने हथेली पर नोट में आरोप लगाए थे कि उन्हें बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. मामले में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र में एक लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है. (Photo- ITG)
महाराष्ट्र के सातारा जिले में सरकारी महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में पुलिस सब-इंसपेक्टर गोपाल बादाने को शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया. यह गिरफ्तारी उसी दिन हुई जब पहले से आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बंकर को पुणे से पुलिस ने हिरासत में लिया था.

सातारा एसपी तुषार दोसि ने बताया कि बादाने ने खुद को फालतन ग्रामीण थाने में सरेंडर किया. बंकर पर मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. उसे अदालत में पेश किया गया और चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.

आत्महत्या करने वाली डॉक्टर बीड़ जिले की निवासी थीं और सातारा के सरकारी अस्पताल में तैनात थीं. उन्हें फालतन शहर के एक होटल रूम में लटका पाया गया. उनकी हथेली पर लिखे नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि PSI बादाने ने उन्हें कई बार बलात्कार किया, जबकि बंकर ने मानसिक रूप से परेशान किया.

जांच में नाम आने के बाद सब-इंसपेक्टर को कर दिया गया था सस्पेंड

पुलिस ने बंकर को डॉक्टर के घर के मकान मालिक का पुत्र बताया. डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले उसके साथ फोन पर बातचीत भी की थी. बादाने का नाम जांच में सामने आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. डॉक्टर का अंतिम संस्कार शुक्रवार रात उनके पैतृक गांव बीड़ के वड़वानी तहसील में किया गया.

इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर के आरोपों के आधार पर बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है. परिवार ने आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग की है.

पुलिस को बताई थी धमकी मिलने की बात

इस साल की शुरुआत में, सातारा जिले में महिला डॉक्टर ने अधिकारियों को जवाब दिया था, जब उनके एक पुलिस अधिकारी ने उन पर शिकायत की थी. जवाब में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने काम के कारण पुलिस अधिकारियों से धमकियां मिल रही थीं और उनके पैतृक जिले बीड़ में हुए अपराधों को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था.

डॉक्टर के दो चचेरे भाई, जो स्वयं भी डॉक्टर हैं, ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें पोस्टमॉर्टम की ड्यूटी दी, जिससे उनका उत्पीड़न हो. परिवार के अनुसार, डॉक्टर एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) कोर्स करना चाहती थीं और इसके लिए तैयारी कर रही थीं.

