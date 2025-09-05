scorecardresearch
 

'इतनी डेेयरिंग हैं आप...' महिला IPS अफसर और डिप्टी CM अजित पवार की बहस का VIDEO वायरल

सोलापुर के करमाला में अवैध मुरुम उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंचीं डीएसपी अंजना कृष्णा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच फोन व वीडियो कॉल पर बहस हो गई. गांव वालों और पुलिस के बीच विवाद के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने पवार से बात कराई, जिस पर वायरल वीडियो में दावा है कि पवार ने कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया.

एनसीपी का कहना है कि कॉल का गलत मतलब निकाला जा रहा है और पवार ने सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत की थी. (Photo: screengrab)
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला में सड़क निर्माण के लिए हो रहे अवैध मुरुम उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंचीं महिला आईपीएस अधिकारी डीएसपी अंजना कृष्णा और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बीच फोन कॉल और वीडियो कॉल पर बहस हो गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अधिकारी ने डिप्टी सीएम को पहचानने से किया इनकार?

दरअसल, माढा तालुका के कुर्डू गांव में अवैध उत्खनन की शिकायत के बाद डीएसपी अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची थीं. कार्रवाई के दौरान गांव वालों और पुलिस टीम के बीच बहस शुरू हो गई. इसी बीच एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उपमुख्यमंत्री अजित पवार को फोन मिलाया और कॉल डीएसपी अंजना कृष्णा को थमा दिया.

वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पवार ने कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन अंजना कृष्णा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया. इस घटना पर अब तक पुलिस की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. वहीं, डीएसपी अंजना कृष्णा, तहसीलदार और प्रांताधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है.

कॉल पर अजित पवार को कहते सुना जा सकता है कि 'मैं आपको आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ और आप जाओ तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार का फोन आया था. डिप्टी सीएम ने मुझसे कहा है कि ये सब रुकवाने के लिए क्योंकि अभी मुंबई का माहौल अभी खराब है.' जवाब में अधिकारी ने कहा, 'आप एक काम कीजिए. आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए.' अजित पवार ने कहा, 'मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा.' उन्होंने कहा कि 'आपको मुझे देखना है. अपना नंबर दे दीजिए मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूं. मेरा चेहरा तो आप पहचान जाओगी? इतनी डेरिंग हैं आप?'

'कॉल का गलत मतलब निकाला जा रहा'

इस पूरे विवाद पर एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि उस कॉल का गलत मतलब निकाला जा रहा है. अजित पवार ने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से बातचीत की थी. उन्होंने कहा कि अंजना कृष्णा का यह कहना कि उन्हें राज्य के डिप्टी सीएम के बारे में जानकारी नहीं है, गलत है. लोकतंत्र में हर किसी की बात सुनी जानी चाहिए और इस वीडियो का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए.

