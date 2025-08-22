60 करोड़ का फ्रॉड, 943 बैंक खाते, डिजिटल अरेस्ट, मुंबई में 12 ठग ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक दंपति भी शामिल है. इस गैंग ने देशभर में लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर करीब 60.82 करोड़ रुपये हड़प लिए. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदकर ठगी को अंजाम दिया था.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने 12 अगस्त को कांदिवली इलाके में छापेमारी कर पांच आरोपियों को पकड़ा था. उनके पास से कई बैंक पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए थे.

7 से 8 हजार रुपये में खरीदते थे बैंक अकाउंट

जांच में सामने आया कि गैंग ने अब तक 943 बैंक अकाउंट खरीदे थे, जिनमें से 180 खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी में किया गया. आरोपी 7 से 8 हजार रुपये में बैंक अकाउंट और सिम कार्ड खरीदते थे और फिर इन्हीं का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग और शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड जैसे अपराधों में किया जाता था.

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रोशन ने बताया कि देशभर में लोगों को चूना लगाने के लिए यह गिरोह पिछले साल से सक्रिय था. आरोपियों ने महाराष्ट्र में ही 10.57 करोड़ रुपये की ठगी की, जबकि मुंबई शहर में ही 1.67 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड किया. शेष रकम अन्य राज्यों के लोगों से ठगी गई.

Advertisement

12 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गैंग में शामिल कुछ आरोपी अपने बैंक खाते और सिम कार्ड बेचकर मोटा पैसा कमाते थे. इन्हें गिरोह के सरगना ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल करते थे.

अब तक पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि यह देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट्स में से एक है और इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----