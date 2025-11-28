चंद्रपुर: सड़क पर आया बाघ, बैठकर करने लगा आराम और ली अंगड़ाई, घंटों रुका रहा ट्रैफिक, Video

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सड़कों पर बाघों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है. यहां बाघ जंगल छोड़कर मुख्य सड़कों पर बैठते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. आए दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं और लोग इसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर कर रहे हैं.

दो दिन पहले मूल-चंद्रपुर राज्य महामार्ग पर मामा मेल नाम का बाघ सड़क के बीचोंबीच बैठ गया था. उसके सड़क पर डेरा जमाते ही इस मार्ग पर यातायात रुक गया था. वाहन चालक दूरी बनाकर खड़े हो गए और कई लोग मोबाइल पर वीडियो बनाने लगे. यह वीडियो पूरे चंद्रपुर में खूब वायरल हुआ.

सड़क पर मस्ती करता दिखा बाघ

यह वीडियो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसी दौरान एक और वीडियो सामने आ गया. इस बार चंद्रपुर-मोहर्ली मार्ग पर मधु बाघिन का बछड़ा सड़क पर बैठा दिखाई दिया. यह मार्ग ताडोबा टाइगर रिजर्व की ओर जाता है. इस इलाके में बाघ अक्सर नजर आते हैं, लेकिन बाघ का सड़क पर लंबे समय तक बैठना पहली बार देखा गया है. बछड़ा सड़क पर कभी अंगड़ाई ले रहा था, तो कभी लेटकर करवटें बदल रहा था. इससे इस मार्ग पर भी यातायात रुक गया.

राहगीर आकाश आलाम ने अपने मोबाइल फोन से यह वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बछड़ा बिना किसी डर के सड़क पर आराम करता दिखाई दे रहा है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

लोगों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से बाघों को सड़क पर बैठे आसानी से देखा जा रहा है. इससे स्थानीय लोग चिंतित हैं, क्योंकि यह स्थिति खतरे से खाली नहीं है. सड़क पर रुकने वाले वाहन चालकों को लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है.

जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बाघों के वीडियो बनाते समय भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. आने-जाने वाले वाहनों को भी धीमी गति से चलने की सलाह दी जा रही है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.



