scorecardresearch
 

Feedback

कोबरा रेस्क्यू के लिए दूर से आया सर्प मित्र, पकड़ते हुए हाथ पर डसा, अस्पताल ले जाते हुए मौत

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में कोबरा पकड़ते समय सर्प मित्र महेंद्र भडके को सांप ने दो बार डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई. वे इलाके के प्रसिद्ध सर्प मित्र थे. घटना के बाद क्षेत्र में शोक फैल गया. स्थानीय लोगों ने अस्पताल में एंटी-स्नेक वेनम की कमी पर नाराजगी जताई और बेहतर इलाज की मांग की.

Advertisement
X
कोबरा रेस्क्यू के लिए आए शख्स की सांप काटने से मौत (Photo: ITG)
कोबरा रेस्क्यू के लिए आए शख्स की सांप काटने से मौत (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में सांप पकड़ने के दौरान एक सर्प मित्र की मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई है. मृत सर्प मित्र 32 साल के महेंद्र भडके विद्यानगर वार्ड में सावित्रीबाई फुले चौक के रहने वाले थे.यह हादसा रविवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. दरअसल, बल्लारपुर पेपर मिल परिसर के न्यू कॉलोनी स्थित बीटीटीएल नर्सरी में कोबरा सांप दिखाई देने की सूचना मिली थी. महेंद्र भडके वहां पहुंचकर सांप को पकड़ने का प्रयास करने लगे. इस दौरान कोबरा सांप ने उन्हें दो बार हाथ पर डस लिया.

महेंद्र को तुरंत ग्रामीण अस्पताल बल्लारपुर में भर्ती किया गया. फिर स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर ले जाया जा रहा था. तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

महेंद्र भडके बल्लारपुर शहर के जाने-माने सर्पमित्र थे. वे विभिन्न क्षेत्रों में सर्पों को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ने का कार्य नियमित रूप से करते थे. उनके अकस्मात निधन से बल्लारपुर शहर में शोक और दुःख का माहौल व्याप्त है.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का आरोप
महाराष्ट्र: राजुरा वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े का खुलासा, आजतक की पड़ताल में क्या मिला? 
बिजनेस करना चाहता था मृतक. (Photo: Representational)
NEET पास छात्र ने की आत्महत्या, नहीं करना चाहता था मेडिकल की पढ़ाई  
ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
फर्जी कॉन्ट्रेक्टर बनकर की BSNL की 24 लाख की केबल चोरी, 24 घंटे में गिरफ्तार 
tiger attack woman
चंद्रपुर में बाघ का बढ़ता आतंक, चार दिन में दो लोगों की मौत, वन विभाग ने तेज की गश्त 
दोनों आरोपी चंद्रपुर के रहने वाले हैं.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख का माल जब्त 

मिली जानकारी के अनुसार इलाके में सांप के काटने से कई लोगों ने अब तक जान गंवाई है. बल्लारपुर के अस्पताल में उचित उपचार व्यवस्था नहीं होने से लोग अपनी जान गवां रहे है. इसके कुछ वर्षों पूर्व एक युवक को सांप ने काटा था जिसे बल्लारपुर में उचित उपचार व्यवस्था नहीं होने पर उसे चंद्रपुर भेजा गया था. उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. इलाके के लोगों का कहना है कि जहरीले सांप के काटने के इंजेक्शन बल्लारपुर में उपलब्ध होने चाहिए, इलाज के अभाव से लोगों की जान जा रही है.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement