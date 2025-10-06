कोबरा रेस्क्यू के लिए दूर से आया सर्प मित्र, पकड़ते हुए हाथ पर डसा, अस्पताल ले जाते हुए मौत

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में सांप पकड़ने के दौरान एक सर्प मित्र की मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई है. मृत सर्प मित्र 32 साल के महेंद्र भडके विद्यानगर वार्ड में सावित्रीबाई फुले चौक के रहने वाले थे.यह हादसा रविवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ. दरअसल, बल्लारपुर पेपर मिल परिसर के न्यू कॉलोनी स्थित बीटीटीएल नर्सरी में कोबरा सांप दिखाई देने की सूचना मिली थी. महेंद्र भडके वहां पहुंचकर सांप को पकड़ने का प्रयास करने लगे. इस दौरान कोबरा सांप ने उन्हें दो बार हाथ पर डस लिया.

महेंद्र को तुरंत ग्रामीण अस्पताल बल्लारपुर में भर्ती किया गया. फिर स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर ले जाया जा रहा था. तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

महेंद्र भडके बल्लारपुर शहर के जाने-माने सर्पमित्र थे. वे विभिन्न क्षेत्रों में सर्पों को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ने का कार्य नियमित रूप से करते थे. उनके अकस्मात निधन से बल्लारपुर शहर में शोक और दुःख का माहौल व्याप्त है.

मिली जानकारी के अनुसार इलाके में सांप के काटने से कई लोगों ने अब तक जान गंवाई है. बल्लारपुर के अस्पताल में उचित उपचार व्यवस्था नहीं होने से लोग अपनी जान गवां रहे है. इसके कुछ वर्षों पूर्व एक युवक को सांप ने काटा था जिसे बल्लारपुर में उचित उपचार व्यवस्था नहीं होने पर उसे चंद्रपुर भेजा गया था. उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया था. इलाके के लोगों का कहना है कि जहरीले सांप के काटने के इंजेक्शन बल्लारपुर में उपलब्ध होने चाहिए, इलाज के अभाव से लोगों की जान जा रही है.



