Maharashtra: फर्जी कॉन्ट्रेक्टर बनकर BSNL की 24 लाख की कॉपर केबल चोरी, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचे आरोपी

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चोरों ने सरकारी कॉन्ट्रेक्टर बनकर BSNL की 24 लाख की कॉपर केबल चोरी कर ली. हेलमेट, जैकेट, बैरिकेड और हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल कर उन्होंने केबल रिपेयरिंग का नाटक रचा. शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद किया.

ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां चोरों ने सरकारी कॉन्ट्रेक्टर का नाटक रचकर BSNL की 24 लाख रुपये की कॉपर केबल चोरी कर ली. आरोपी हेलमेट, जैकेट, रिफ्लेक्टर और प्लास्टिक बैरिकेड लगाकर खुद को असली सरकारी कर्मचारी की तरह प्रस्तुत करते रहे. इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर हाइड्रा मशीन का भी इस्तेमाल किया, जिससे किसी को शक न हो और चोरी को आसानी से अंजाम दिया जा सके.

मामले की शिकायत BSNL के जूनियर इंजीनियर अभिजीत जीवने ने पुलिस में दर्ज कराई. इसके बाद चंद्रपुर लोकल क्राइम ब्रांच हरकत में आई. जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार से 298 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख का माल जब्त

पुलिस इंस्पेक्टर अमोल काचोरे ने बताया कि टीम ने शहर के पास कोसारा रोड पर छापेमारी की, जहां एक आयशर ट्रक (UP 24 BT 7046) से चोरी की गई कॉपर केबल बरामद हुई. मौके से दो आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जिनकी पहचान नरेंद्र सोरंसिह मौर्या (22) और नाजिम शेख असमुद्दीन शेख (26) के रूप में हुई है.

दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल ट्रक, हेलमेट, बैरिकेड, रिफ्लेक्टर और जैकेट समेत कुल 44.48 लाख रुपये का माल जब्त किया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से फर्जी कॉन्ट्रेक्टर बनकर केबल रिपेयरिंग का बहाना रचा और हाइड्रा मशीन से कॉपर केबल काट ली.

इस पूरे ऑपरेशन को चंद्रपुर के SP मुमाक्का सुदर्शन और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अंजाम दिया गया. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया. मामला रामनगर पुलिस थाने में दर्ज है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
