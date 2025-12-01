scorecardresearch
 
'पुलिस के ताने को भाई ने चैलेंज मानकर BF को मार दी गोली', बोली प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल

नांदेड में एक युवती ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने उसके प्रेमी सक्षम तट्टे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह निचली जाति से था. युवती ने बताया कि पुलिस ने उसके भाई को ताना मारा था कि शिकायत करने से अच्छा है कि उसे मार दो. भाई ने इसे चुनौती मानकर हत्या कर दी. युवती ने प्रेमी के शव से शादी भी की.

लड़की ने प्रेमी की हत्या पर किया खुलासा (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के नांदेड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 21 साल की आंचल  मामिलवार ने दावा किया कि उसके परिवार ने उसके प्रेमी सक्षम तट्टे की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह निचली जाति से था. आंचल  ने प्रेमी के खून को अपनी मांग में भरकर उसके शव से शादी की और कहा कि वह जिंदगी भर सक्षम के परिवार के साथ ही रहेगी.

आंचल ने बताया कि उसके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. सक्षम और आंचल  तीन साल से साथ थे और दोनों शादी करना चाहते थे. लेकिन आंचल के पिता और भाइयों ने इस रिश्ते का विरोध किया. आंचल  का कहना है कि जिस दिन सक्षम की हत्या हुई, उसी दिन सुबह उसका भाई उसे पुलिस स्टेशन ले गया था ताकि सक्षम के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया जा सके. आंचल ने ऐसा करने से मना कर दिया.

निचली जाति के चलते युवक की हत्या

साथ ही आंचल का दावा है कि पुलिसवालों ने उसके भाई से कहा कि अगर इतना ही परेशानी है तो पहले उसे मार कर आओ. इसके बाद उसके भाई ने इसे चुनौती समझा. शाम करीब साढ़े पांच बजे आंचल के परिवार के लोग सक्षम को इलाके में देखकर उस पर हमला कर दिया.

आरोप है कि पहले उसे गोली मारी और फिर बड़े पत्थर से प्रहार कर उसकी जान ले ली. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आंचल के पिता गजानन मामिलवार, भाइयों साहिल और हिमेश समेत आठ लोगों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया

आंचल ने कहा कि उसके परिवार ने हमेशा सक्षम को धमकियां दीं और उसकी जाति को लेकर अपमानित किया. उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले सक्षम को मारने का मौका तलाश रहे थे. आंचल ने अपने माता-पिता और भाइयों को फांसी की सजा देने की मांग की है.

