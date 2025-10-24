कहासुनी के बाद युवक ने गर्लफ्रेंड पर चाकू से किया हमला फिर खुद का काटा गला, दिल दहला देगा ये वीडियो

मुंबई के लालबाग इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना हुई. 24 वर्षीय सोनू बरई नाम के युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर चाकू से हमला किया और फिर खुद का गला काट लिया. यह घटना कालाचौकी इलाके के दत्ताराम लाड मार्ग पर हुई. इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस के अनुसार, युवक और युवती दोनों शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे चिंचपोकली स्टेशन की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दोनों में कहासुनी हो गई. युवती अपनी जान बचाने के लिए पास के एक नर्सिंग होम में भागी, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए अंदर पहुंच गया और उस पर कई बार चाकू से वार कर दिया.

गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला

नर्सिंग होम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो युवक ने खुद पर ही चाकू तान लिया और गला काट लिया. घटना के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सोनू बरई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती मनीषा यादव गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों कुछ समय से रिलेशनशिप में थे. लेकिन हाल ही में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था. आरोपी को शक था कि युवती किसी और के साथ संबंध बना रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

