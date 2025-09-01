scorecardresearch
 

Feedback

'पहले सड़कें खाली करें...', मुंबई में मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन पर हाईकोर्ट सख्त

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने आंदोलन के प्रमुख मनोज जारंगे पाटील और समर्थकों को आज़ाद मैदान से प्रदर्शन समाप्त कर मंगलवार दोपहर तक सभी रास्ते साफ करने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
मुंबई हाईकोर्ट ने जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन पर लगाई शर्तें (File Photo: PTI)
मुंबई हाईकोर्ट ने जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन पर लगाई शर्तें (File Photo: PTI)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मराठा आंदोलन की वजह से थम सी गई है. हजारों आंदोलनकारियों की वजह से रेल और सड़क यातायात चरमरा गई है. सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए मनोज जरांगे के आंदोलन पर शर्तें लगा दी हैं. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आंदोलनकारियों को मंगलवार दोपहर तक मैदान खाली करना होगा और सड़कों पर यातायात सामान्य स्थिति में लौटनी चाहिए. 

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि मंबई में आंदोलन स्थल पर पांच हज़ार से ज्यादा आंदोलनकारी नहीं रह सकते. बाकियों को वहां से हटना होगा. ये मामला गंभीर है और मुंबई शहर लगभग ठप हो चुका है. 

मराठा आंदोलन की वजह से यातायात हुई बाधित 

सम्बंधित ख़बरें

भारत का वो रहस्यमयी गांव, जहां घरों और दुकानों में नहीं लगते हैं ताले 
Protests continue in Mumbai regarding Maratha reservations; the government may send a proposal.
मराठा आरक्षण पर चौथे दिन भी प्रदर्शन, क्या होगा CM फडणवीस का प्रस्ताव?  
आंदोलन के कारण मुंबई की यातायात व्यवस्था में बाधा आई है (File Photo: PTI)
मराठा आरक्षण आंदोलन: सड़कें जाम...BSE ऑफिस में घुसने की कोशिश, मुंबई में अनशन जारी 
सड़क हादसे में वरिष्ठ पत्रकार की मौत, CCTV में कैद 
चलती बस में शख्स ने खुद को किया आग के हवाले  

जरांगे का मराठा आंदोलन का आज चौथा दिन है. रविवार को प्रदर्शनकारियों की वजह से कई इलाकों की यातायात व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई. प्रदर्शनकारियों के कारण सीएसएमटी, फोर्ट, चर्चगेट और मंत्रालय इलाके में हजारों की भीड़ जमा हो गई.

डॉ. डीएन रोड पूरी तरह बंद रही, केवल जे.जे. ब्रिज के जरिए डायवर्जन मिला. महापालिका मार्ग, बीएमसी मुख्यालय और सीएसएमटी सबवे तक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए. मेट्रो जंक्शन से बॉम्बे जिमखाना के बीच सिंगल लेन से ही ट्रैफिक चला, जिससे जाम की स्थिति रही. मरीन ड्राइव से मंत्रालय और विधान भवन जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच एक्शन में छगन भुजबल, बुलाई OBC नेताओं की बैठक

मनोज जरांगे की चेतावनी

मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि वह मुंबई से तब तक नहीं जाएंगे जब तक 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होता. उन्होंने घोषणा की है कि वह पीनी का भी सेवन नहीं करेंगे.

दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों की ब्रेबॉर्न या वानखेड़े स्टेडियम में प्रदर्शन की अनुमित को ठुकरा दिया है.

राज्य सरकार पर जिम्मेदारी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे. साथ ही सीएम ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप कि मुंबई में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है को ख़ारिज कर दिया है. 

पीटीआई के इनपुट के साथ

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement