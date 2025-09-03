scorecardresearch
 

भिवंडी में पति ने सिर काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव के कई टुकड़े कर खाड़ी फेंके

भिवंडी के ईदगाह रोड इलाके में 30 अगस्त को महिला का कटा सिर मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पति मोहम्मद तहा को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पत्नी पर हमला कर उसे हत्या करने और शव के कई टुकड़े कर खाड़ी में फेंकने की बात कबूल की. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड शव के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी है.

डॉग स्क्वॉड शव के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी (Photo: Screengrab)
डॉग स्क्वॉड शव के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी (Photo: Screengrab)

भिवंडी के ईदगाह रोड झोपड़पट्टी, स्लॉटर हाऊस के पास 30 अगस्त 2025 की सुबह महिला का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके में दहशत फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही भोईवाडा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सिर को पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल भेजा गया.

जांच के दौरान महिला की पहचान परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद तहा अंसारी के रूप में हुई. मृतका की मां ने पहचान की और बताया कि उनकी बेटी दो दिन से गायब थी और उसका फोन भी बंद था. इसके बाद पुलिस ने महिला के पति मोहम्मद तहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अंसारी (25 वर्ष) को हिरासत में लिया.

महिला की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में दहशत

पूछताछ में आरोपी पति ने पत्नी को बेरहमी से गला काटकर हत्या करने और शव के कई टुकड़े कर खाड़ी में फेंकने की बात कबूल की. आरोपी ने घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं किए, जिससे जांच अब और गहन हो गई है.

भोईवाडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. अदालत ने उसे 11 सितंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड महिला के शव के बाकी हिस्सों की तलाश में जुटी हुई है.

पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया

यह मामला इलाके में सनसनी फैलाने वाला है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद सबूत नष्ट करने का भी प्रयास किया. जांच अब भी जारी है और पुलिस शव के बाकी हिस्सों को ढूंढने के साथ-साथ हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
 

 

(रिपोर्टर- विक्रांत चौहान)

---- समाप्त ----
