मां ने 1 साल के बच्चे को पुल से नीचे लटकाया...लोगों ने देखा तो मचा हड़कंप, लंबे ड्रामे के बाद ऐसे बचाया

महाराष्ट्र में अमरावती के तिवसा में एक महिला ने जो किया उससे हड़कंप मच गया. दरअसल उसने अपने बच्चे को पुल से नीचे नदी में फेंकने की कोशिश की. समय रहते लोगों ने उसे देख लिया और 20 मिनट की मशक्कत और समझाइश के बाद बच्चे को बचाया जा सका.

दरअसल, गुरुवार वह तिवासा शहर के पिंगळाई नदी पुल पर अपने 1 साल के बच्चे के साथ खड़ी थी. एकाएक उसने अपने बच्चे को रेलिंग के दूसरी ओर लटकाया और नदी में फेंकने ही वाली थी कि लोगों ने उसे देख लिया तो हल्ला मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर को दोपहर करीब 4 बजे घटी. जैसे ही महिला ने शिशु को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश की, आसपास मौजूद नागरिकों ने शोर मचाया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस बीच सूचना मिलने पर तिवसा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. लगभग 20 मिनट की कोशिश और समझाइश के बाद पुलिस ने महिला को शांत कर मासूम की जान बचाई. 20 मिनट तक वह गुस्से में लोगों को कुछ बताते हुए दिखी.

महिला द्वारा अपने बच्चे पर अत्याचार की वजह हैरान करने वाली है. मालूम हुआ कि उसने पति के अत्याचार और घरेलू कलह से तंग आकर यह कदम उठाने की कोशिश की थी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है जो भयानक है.

इस संबंध में जब तिवसा पुलिस थाने के एपी गोपाल उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया- “घटना की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता महिला को समझाना और मासूम को सुरक्षित निकालना था. पुलिस ने महिला को समझा-बुझाकर घर भेज दिया.” इस सनसनीखेज घटना से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है. पिंगळाई नदी पुल पर भारी संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा होने से कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा.

